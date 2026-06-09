Багато хто поспішає смажити млинці і роблять помилку, яка псує страву — перевірте себе

Тісто для млинців має настоятися

Млинці — проста у приготуванні страва, але виходить далеко не у всіх. Часто млинці рвуться або прилипають до сковороди і виходять гумовими на смак.

Багато хто замішує тісто і одразу ж ставить сковороду на вогонь. Це і є головна помилка. Для ідеального результату тісто на млинці має настоятися в холодильнику, зазначають на порталі Superzena.

Навіщо ставити тісто в холодильник

Коли тісто відпочиває у холоді, всередині нього відбувається одразу кілька важливих процесів. По-перше, борошно поступово вбирає всю рідину — молоко, яйця та воду. Клейковина, яка активується при замішуванні та робить тісто "тугим", у холоді розслаблюється.

Одночасно бульбашки повітря, які утворилися під час збивання, рівномірно розподіляються по всьому об’єму суміші. Це означає, що тісто лягатиме на сковороду рівно, без порожнеч.

Охолодження також уповільнює процеси бродіння в тісті.

Скільки часу потрібно чекати

Тісто на млинці необхідно настоювати в холоді щонайменше 30 хвилин. За цей час воно встигає стабілізуватися, і результат буде помітно кращим, ніж при негайному випіканні.

Оптимальний час — від 1 до 2 годин. Тоді тісто стає однорідним, добре розподіляється по сковороді та рівномірно пропікається.

Ідеальний варіант — приготувати тісто з вечора, залишити його в холодильнику на ніч, а вранці готувати млинці. У такому разі тісто потрібно дістати з холодильника за 10 хвилин до випікання, щоб воно злегка прогрілося і дало пишніші млинці. Якщо після нічлігу в холодильнику тісто здасться занадто густим, можна додати 1–2 столові ложки молока і перемішати.