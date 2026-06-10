Наліт "Фламінго" на Чебоксари викликав жарти і меми (зібрали кращі)

Головним героєм жартів стала далекобійна ракета

Атака по російському заводу в Чебоксарах викликала хвилю жартів в мережі. Зокрема, й через використання крилатої ракети "Фламінго".

На мемах, які створюють українці, припускається, як міг виглядати ранок в Чебоксарах з оглядом на політ "Фламінго". Обігрують також відомий факт про ракету — перші зразки були яскраво-рожевого кольору.

Зауважимо, це був колір для тестових випробувань. Проте саме рожевий колір є характерною рисою птахів фламінго.

Мем "Початок літньої міграції"/Джерело: GONI Мемаси

Мем "Суперечки чєбоксарських орнітологів"/Джерело: GONI Мемаси

Інші меми стосуються того, що по Чебоксарах вдарили саме ракетами. Адже до цього більшість далекобійних ударів завдавались з використанням дронів, зокрема дрона "Лютий" (російською можна перекласти як "фєвраль"). Це не єдині далекобійні дрони, які легко долають відстань до столиці Росії. Жарт здебільшого стосується зверхності москвичів стосовно інших регіонів.

Зверхність мешканців Москви стала натхненням для мему/ Джерело "Баба і кіт"

Також з'являються жартівливі картинки в стилі листівок з месенджерів, які вітають "З Днем масованого ракетно-дронового удару по Росії". На тлі за котиком та квіточками — палаючий Кремль,

Листівки з соцмереж в новому прочитанні/ Джерело "Баба і кіт"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна готується до випробувань балістичної ракети великої дальності. Вона може долати 850 км та дуже складна для ППО.