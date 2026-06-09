Украинская баллистика скоро может ударить по России: какие крупные города под прицелом (карта)

Летные испытания новой ракеты могут стартовать в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина уже очень близка к созданию собственных баллистических ракет. Как рассказал "Телеграфу" авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, они будут иметь дальность действия примерно 850 километров и смогут поразить ряд крупных городов России, в том числе Москву.

Ракета FP-9: дальность 850 километров и испытание уже этим летом.

По словам Криволапа, в настоящее время на этапе летных испытаний находится зенитная ракета FP-7. В то же время разработчики уже работают над более мощной ракетой FP-9. Обе ракеты баллистические.

"Эта ракета еще не зашла на летные испытания, потому что на них зашла только FP-7, которая летает на 200 километров и сейчас нужно подтвердить эту дальность. У FP-9 будет заявленная дальность 850 километров", — пояснил эксперт.

Заметим, в эту дальность попадет не только Крымский мост или Москва. Численные промышленные объекты и НПЗ, иногда уже "знакомились" с украинскими дронами. В частности, это Туапсинский НПЗ, Ярославский НПЗ, Астраханский газоперерабатывающий завод, предприятия ОПК в Туле, авиазаводы в Таганроге и т.д.

Кроме Москвы в зоне поражения окажутся Белгород, Курск, Воронеж, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк, Орел, Краснодар, Калуга, Рязань, Саратов, Пенза, Ярославль, Нижний Новгород. Заметим, точное расстояние до объектов зависит от точки запуска.

Приблизительная дальность ракеты FP-9/ Инфографика "Телеграфа"

По его оценкам, лётные испытания могут стартовать уже в июне-июле. Кроме дальности в 850 (855) км известно, что скорость может быть около 2200 м/с, точность поражения цели – 20 метров, вес боевой части – около 800 кг.

Характеристики ракеты FP-9/ Инфографика "Телеграф", ИИ

Украинская баллистика уже применялась в боевых условиях

Тем временем глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что Украина уже использует собственное баллистическое оружие дальностью 800-900 километров. Комментируя это заявление, Криволап предположил, что речь может идти о ракетах, которые использовались при испытаниях в рамках программы оперативно-тактического комплекса "Сапсан".

"У меня есть подозрение, что речь идет именно о ракетах, задействованных в испытаниях программы "Сапсан". Ранее сообщалось, что комплекс готов на 80%. Если эти 80% касались не только изготовления самого изделия, но и системной интеграции, то остальные 20% вполне могли приходиться именно на испытания", — отметил эксперт.

Об успешном прохождении испытаний ракетой "Сапсан" и готовности к серийному производству сообщалось в 2025 году. Однако ее заявленная дальность — до 500 км.

Что такое баллистическая ракета и чем она отличается от крылатой

Главное отличие между баллистической и крылатой ракетами состоит в способе полета. Баллистическая ракета после запуска набирает большую высоту — для FP-9 заявлена максимальная 70 км, и движется по баллистической траектории — высокой дуге, подобно снаряду или падающему с большой высоты камню. Во время полета она способна развивать чрезвычайно высокую скорость, что значительно усложняет ее перехват системами противовоздушной обороны.

А крылатая ракета летит на относительно небольшой высоте над землей, используя крылья и собственный двигатель для поддержания полета и маневрирования. По принципу движения он больше напоминает самолет или большой беспилотник. Именно высокая скорость и сложность перехвата производят баллистические ракеты одним из самых опасных видов современного вооружения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зенитная баллистическая ракета FP-7 прошла первые испытания в начале июня. Именно эта украинская баллистика должна стать основой нового комплекса противовоздушной обороны Freya, который собирает Украина вместе со странами Европы.