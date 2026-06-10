Не выбрасывайте ручки без чернил: 7 креативных идей, которые превратят мусор в сокровище

Тенденция повторного использования обычных предметов продолжает расти

Обычные шариковые ручки могут пригодиться в быту после того, как в них закончились чернила. Даже если они больше не выполняют свою первоначальную функцию, в них всё ещё содержатся прочные пластиковые детали, которые можно использовать в различных домашних проектах.

"Телеграф", ссылаясь на издание Los Аndes, рассказывает о креативных вариантах повторного использования ручек.

Органайзеры для кабелей

Один из самых полезных способов — переделка пластиковых корпусов под зажимы для шнуров зарядных устройств или наушников. Сделав несколько простых надрезов, можно получить прочные фиксаторы, которые навсегда решат проблему запутанных проводов на рабочем столе.

Садовые маркеры

Пустые прозрачные тубы идеально подходят для создания этикеток на грядках или в горшках с домашними цветами. Достаточно вложить внутрь полоску бумаги с названием растения и воткнуть в землю. В отличие от обычных деревянных или картонных табличок, пластиковый корпус ручки вообще не боится влаги и полива.

Инструменты для рукоделия

Пластиковые конструкции можно использовать для моделирования, рисования или работы с различными художественными материалами.

Что можно сделать из шариковой ручки. Фото Los Аndes

Опоры для небольших конструкций

Многие любители рукоделия используют их для создания моделей или школьных проектов.

Настольные органайзеры

Если склеить между собой несколько пустых корпусов или их колпачков, получится удобная подставка для хранения канцелярских скрепок, швейных булавок, мелких винтиков и других аксессуаров, которые вечно теряются в ящиках.

Декор из переработанных материалов

Окрашенные или декорированные, они могут быть включены в картины и художественные композиции.

Самодельные игрушки

В некоторых детских поделках из трубок строят небольшие механизмы или движущиеся фигурки.

Что можно сделать из шариковой ручки. Фото Los Аndes

Напомним, ранее мы писали о том, что помидоры станут вкуснее, если удобрить их этим отходом.