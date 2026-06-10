Не выбрасывайте ручки без чернил: 7 креативных идей, которые превратят мусор в сокровище
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Тенденция повторного использования обычных предметов продолжает расти
Обычные шариковые ручки могут пригодиться в быту после того, как в них закончились чернила. Даже если они больше не выполняют свою первоначальную функцию, в них всё ещё содержатся прочные пластиковые детали, которые можно использовать в различных домашних проектах.
"Телеграф", ссылаясь на издание Los Аndes, рассказывает о креативных вариантах повторного использования ручек.
- Органайзеры для кабелей
Один из самых полезных способов — переделка пластиковых корпусов под зажимы для шнуров зарядных устройств или наушников. Сделав несколько простых надрезов, можно получить прочные фиксаторы, которые навсегда решат проблему запутанных проводов на рабочем столе.
- Садовые маркеры
Пустые прозрачные тубы идеально подходят для создания этикеток на грядках или в горшках с домашними цветами. Достаточно вложить внутрь полоску бумаги с названием растения и воткнуть в землю. В отличие от обычных деревянных или картонных табличок, пластиковый корпус ручки вообще не боится влаги и полива.
- Инструменты для рукоделия
Пластиковые конструкции можно использовать для моделирования, рисования или работы с различными художественными материалами.
- Опоры для небольших конструкций
Многие любители рукоделия используют их для создания моделей или школьных проектов.
- Настольные органайзеры
Если склеить между собой несколько пустых корпусов или их колпачков, получится удобная подставка для хранения канцелярских скрепок, швейных булавок, мелких винтиков и других аксессуаров, которые вечно теряются в ящиках.
- Декор из переработанных материалов
Окрашенные или декорированные, они могут быть включены в картины и художественные композиции.
- Самодельные игрушки
В некоторых детских поделках из трубок строят небольшие механизмы или движущиеся фигурки.
Напомним, ранее мы писали о том, что помидоры станут вкуснее, если удобрить их этим отходом.