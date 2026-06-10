Не викидайте ручки без пасти: 7 креативних ідей, які перетвоregexрять сміття на скарб
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Тенденція повторного використання звичайних предметів продовжує зростати
Звичайні кулькові ручки можуть стати в нагоді в побуті після того, як в них закінчилося чорнило. Навіть якщо вони більше не виконують свою початкову функцію, вони все ще містять міцні пластикові деталі, які можна використовувати в різних домашніх проєктах.
"Телеграф", посилаючись на видання Los Аndes, розповідає про креативні варіанти повторного використання ручок.
- Організатори для кабелів
Один із найкорисніших способів — переробка пластикових корпусів під затискачі для шнурів зарядних пристроїв або навушників. Зробивши кілька простих надрізів, можна отримати міцні фіксатори, які назавжди вирішать проблему заплутаних дротів на робочому столі.
- Садові маркери
Порожні прозорі туби ідеально підходять для створення етикеток на грядках або горщиках з домашніми квітами. Достатньо вкласти смужку паперу з назвою рослини і встромити в землю. На відміну від звичайних дерев’яних або картонних табличок, пластиковий корпус ручки взагалі не боїться вологи та поливу.
- Інструменти для рукоділля
Пластикові конструкції можна використовувати для моделювання, малювання або роботи з різними художніми матеріалами.
- Опори для невеликих конструкцій
Багато любителів рукоділля використовують їх для створення моделей чи шкільних проєктів.
- Настільні органайзери
Якщо склеїти між собою кілька порожніх корпусів або їх ковпачків, вийде зручна підставка для зберігання канцелярських скріпок, швейних шпильок, дрібних гвинтиків та інших аксесуарів, які завжди губляться в ящиках.
- Декор із перероблених матеріалів
Пофарбовані або декоровані, вони можуть бути включені до картин та художніх композицій.
- Саморобні іграшки
У деяких дитячих виробах із трубок конструюють невеликі механізми або рухомі фігурки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помідори стануть смачнішими, якщо удобрити їх цим відходом.