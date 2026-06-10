Не викидайте ручки без пасти: 7 креативних ідей, які перетвоregexрять сміття на скарб

Тенденція повторного використання звичайних предметів продовжує зростати

Звичайні кулькові ручки можуть стати в нагоді в побуті після того, як в них закінчилося чорнило. Навіть якщо вони більше не виконують свою початкову функцію, вони все ще містять міцні пластикові деталі, які можна використовувати в різних домашніх проєктах.

"Телеграф", посилаючись на видання Los Аndes, розповідає про креативні варіанти повторного використання ручок.

Організатори для кабелів

Один із найкорисніших способів — переробка пластикових корпусів під затискачі для шнурів зарядних пристроїв або навушників. Зробивши кілька простих надрізів, можна отримати міцні фіксатори, які назавжди вирішать проблему заплутаних дротів на робочому столі.

Садові маркери

Порожні прозорі туби ідеально підходять для створення етикеток на грядках або горщиках з домашніми квітами. Достатньо вкласти смужку паперу з назвою рослини і встромити в землю. На відміну від звичайних дерев’яних або картонних табличок, пластиковий корпус ручки взагалі не боїться вологи та поливу.

Інструменти для рукоділля

Пластикові конструкції можна використовувати для моделювання, малювання або роботи з різними художніми матеріалами.

Що можно зробити з кулькової ручки. Фото Los Аndes

Опори для невеликих конструкцій

Багато любителів рукоділля використовують їх для створення моделей чи шкільних проєктів.

Настільні органайзери

Якщо склеїти між собою кілька порожніх корпусів або їх ковпачків, вийде зручна підставка для зберігання канцелярських скріпок, швейних шпильок, дрібних гвинтиків та інших аксесуарів, які завжди губляться в ящиках.

Декор із перероблених матеріалів

Пофарбовані або декоровані, вони можуть бути включені до картин та художніх композицій.

Саморобні іграшки

У деяких дитячих виробах із трубок конструюють невеликі механізми або рухомі фігурки.

Що можно зробити з кулькової ручки. Фото Los Аndes

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помідори стануть смачнішими, якщо удобрити їх цим відходом.