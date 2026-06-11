Помидоры станут вкуснее, если удобрить их этим отходом. Так делают в Британии

Этот дешевый компонент может насытить ваши томаты калием, фосфором и кальцием

Нет ничего лучше, чем вырастить собственные помидоры. От свежего аромата кустов до сбора идеально спелых плодов — это одно из самых простых летних удовольствий. Но есть удивительный ингредиент, который может сделать ваш урожай еще лучше, и он, возможно, уже лежит на дне вашего компостного ящика.

Банановая кожура богата питательными веществами, которые способствуют здоровью томатных растений, стимулируя активный рост и снижая риск таких проблем, как вершинная гниль. И британцы активно используют ее в огородничестве.

В следующий раз, когда вы будете есть банан, хорошо подумайте, прежде чем выбрасывать кожуру в обычный мусорный контейнер, если вы выращиваете помидоры.

Бананы от природы богаты калием и фосфором, которые помогают растениям цвести и плодоносить. Они также содержат кальций, который может помочь предотвратить вершинную гниль у томатов.

Лучший способ использовать банановую кожуру для удобрения помидоров — это измельчить её на более мелкие кусочки и добавить в компост .

Бананы лучше всего использовать во время пересадки или в период цветения и плодоношения растений, обеспечивая им дополнительную подпитку калием, когда он им больше всего необходим.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как удобрять растения яичной скорлупой.