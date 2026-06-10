Никогда не говорите "Доброго ранку": как здороваться правильно на украинском

В дневное или вечернее время суток при приветствии следует использовать именительный падеж

Многие украинцы, особенно те, кто недавно перешел на родной язык, могут допускать распространенные ошибки в быту. Например, одним из частых "косяков" является неправильное приветствие.

"Телеграф", ссылаясь на основательницу Учебного центра украинского языка Ларису Чемерис, рассказывает о том, как говорить стандартные фразы при приветствии, чтобы не совершать ошибок.

По ее словам, многие нередко говорят "Доброго дня" или "Доброго вечора". Но это ошибка. Как правильно:

"Доброго ранку!"

"Добрий день!"

"Добрий вечір!"

Во время приветствие утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А в дневное или вечернее время суток следует использовать именительный падеж — "Добрий день" и "Добрий вечір".

Как еще можно поздороваться, не используя стандартное "привіт":

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вас бачити!

Радий вітати вас!

Здрастуйте!

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.