Наші предки боялися робити це 11 червня: суворі заборони цього дня

Можна накликати фінансові труднощі

У цей четвер, 11 червня, за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святих апостолів Варфоломія та Варнави. За старим стилем подія відзначається 24 червня.

Апостол Варфоломій проповідував у Сирії, Малій Азії та Вірменії. Він пережив переслідування, ув'язнення та страти язичників.

Апостол Варнава, уродженець Кіпру, не входив до числа дванадцяти апостолів, однак став одним із найближчих соратників апостола Павла. Саме за здатність підтримувати та втішати людей він отримав прізвисько Варнава, що означає "син утіхи".

Традиції та прикмети 11 червня

У народі 11 червня вважали днем примирення та добрих слів. Наші предки вірили, що будь-яка сварка, розпочата цього дня, може затягнутися на роки. Тому намагалися помиритися з тими, з ким були в конфлікті, а також не відмовляли у допомозі нужденним.

Ранковий туман стелиться низько над землею — літо буде спекотним.

Бджоли літають далеко від вуликів — на кілька сонячних днів поспіль.

Якщо вночі добре видно зорі, осінь буде сухою.

Голосно кують зозулі — до теплої та тривалої погоди.

Вітер змінив напрямок до вечора — найближчими днями можливі дощі.

Багато роси вранці — на щедрий урожай огірків і гарбузів.

Прикмети 11 червня. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 11 червня

дивитися у дзеркало після заходу сонця — вечірнє дзеркало "запам'ятовує" погані думки та тривоги людини, а тому може притягнути погані сни;

— вечірнє дзеркало "запам'ятовує" погані думки та тривоги людини, а тому може притягнути погані сни; лагодити паркани та ворота — будь-яке "закривання" простору 11 червня може символічно перекрити шлях добрим новинам або гостям;

— будь-яке "закривання" простору 11 червня може символічно перекрити шлях добрим новинам або гостям; залишати на ніч порожній посуд на столі — це може накликати нестачу грошей та фінансові труднощі;

це може накликати нестачу грошей та фінансові труднощі; скаржитися на життя — ці дії можуть надовго "закріпити" поганий настрій і невдачі.

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