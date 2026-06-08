Предложат интересный выход: что будет, если в "АТБ" разбить бутылку дорогого алкоголя

Важно знать свои права

Нечаянно разбитая бутылка дорогого алкоголя во время рутинных закупок — ситуация, от которой не застрахован никто. Однако далеко не все знают свои права и то, как действовать в момент такого неприятного инцидента.

"Телеграф" разобрался, обязан ли покупатель платить за ущерб, нанесенный по неосторожности. Часто в узких или заставленных коробками проходах супермаркета можно просто зазеваться, а под боком, как назло, окажется хрупкий и дорогой товар. Результат — грохот, осколки и страх за собственный кошелек.

Однако в таком случае платить за испорченный товар клиент не обязан. Это корреспонденту "Телеграфа" подтвердили в поддержке сети "АТБ".

"Если это было сделано не специально, клиенту могут только предложить оплатить. То есть покупатель имеет право отказаться", — объяснил представитель сети "АТБ".

Напомним, ранее мы писали о том, в чем отличия между "синими" и "черными" "АТБ". Хотя на первый взгляд, кажется, что разница лишь в цвете фасада, на самом деле между ними есть несколько основных особенностей.