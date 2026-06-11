Сім'я збирала пляшки на пляжі та збудувала з них семикімнатний будинок: як він виглядає

Зведення подібних житлових об’єктів потребує суворого дотримання будівельних норм.

У Бразилії мати з дочкою збудували собі житло з відходів. За два роки вони перетворили вісім тисяч викинутих скляних пляшок на повноцінний семикімнатний будинок площею близько 70 квадратних метрів, який отримав назву "Соляний будинок".

Про це пише Los Andes. Як зазначається у матеріалі, ідея незвичайного проєкту народилася через величезну кількість пляшок, які вони помічали на місцевих пляжах та у громадських місцях. Замість того щоб просто викидати їх як сміття, сім’я почала збирати їх для будівництва.

Пляшки не були єдиним повторно використаним матеріалом. Також було використано перероблену деревину та викинуті меблі, що зробило будинок екологічним проєктом з дуже виразною візуальною ідентичністю.

Будинок із пляшок. Фото — Los Andes

Будівництво з пляшок це не просто хаотична кладка, а вивірена інженерна техніка. Пляшки інтегрували в міцну конструкцію, де вони виконують відразу кілька функцій:

Світловий ефект: скло пропускає та м’яко розсіює сонячне світло, створюючи унікальну гру відображень усередині кімнат.

скло пропускає та м’яко розсіює сонячне світло, створюючи унікальну гру відображень усередині кімнат. Особлива текстура: стіни будинку отримали неповторний візуальний стиль, що кардинально відрізняється від звичного бетону або цегли.

стіни будинку отримали неповторний візуальний стиль, що кардинально відрізняється від звичного бетону або цегли. Екологічність: повторне використання матеріалів значно знизило вуглецевий слід під час будівництва.

Будинок із пляшок. Фото — Los Andes

Будинок із пляшок. Фото — Los Andes

Зазначається, що Історія "Соляного дому" — це приклад просунутого апсайклінгу (високорівневої переробки). Вона доводить, що при належному терпінні та плануванні побутові відходи можуть стати цінним ресурсом.

Проте експерти нагадують: зведення подібних житлових об’єктів потребує суворого дотримання будівельних норм, отримання дозволів та технічної експертизи. Самостійне будівництво без керівництва може бути небезпечним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що звичайні кулькові ручки можуть стати в нагоді в побуті після того, як у них закінчилося чорнило.