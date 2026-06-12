Котлеты получаются сочными без масла, а сковорода – чистая: знали ли вы этот лайфхак – проверьте себя (видео)

Эти советы вам понадобятся

Жарка котлет или мяса обычно ассоциируется с большим количеством растительного масла, брызгами на плите и жирной сковородой, которую потом приходится долго отмывать. Однако в быту все более популярным становится простой лайфхак, позволяющий избежать и лишнего жира, и сложной уборки после приготовления. Об этом говорится на TikTok-странице "bude_smachno_razom".

Речь идет об использовании силиконизированной пергаментной бумаги прямо на сковороде. Такой метод позволяет жарить мясо или котлеты почти без добавления растительного масла, при этом продукт не прилипает к поверхности, а сама сковорода остается практически чистой.

Суть лайфхака состоит в том, что на холодную сковороду кладут лист пергамента, после чего на него выкладывают сформованные котлеты или куски мяса. При нагреве пергамент создает тонкий защитный слой между продуктом и металлом, благодаря чему пища равномерно готовится и не пригорает.

"Я перестала добавлять масло почти полностью – мясо прекрасно жарится на пергаменте, и сковорода после этого почти чистая", – делятся пользователи, которые уже опробовали этот способ.

Такой подход имеет несколько преимуществ. Во-первых, уменьшается количество жира в блюде, что делает его более легким. Во-вторых, во время приготовления практически отсутствуют брызги масла, обычно загрязняющие плиту. И в третьих, значительно сокращается время на мытье посуды после приготовления.

В то же время, важно использовать именно силиконизированный пергамент, который выдерживает высокую температуру и не прилипает к продуктам. Обычная бумага для запекания может не дать такого же эффекта.

Кулинарные энтузиасты отмечают, что этот способ особенно удобен для приготовления котлет, куриного филе или нежирных кусков мяса, когда важно сохранить сочность продукта, но избежать лишнего жира.

Такой простой кухонный прием постепенно становится альтернативой классической жарке, сочетая удобство, чистоту и здоровый подход к приготовлению пищи.