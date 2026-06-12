Нашел деньги на улице и поплатился за это еще больше: случайная находка может обернуться в неприятности

В условиях военного положения закон строже

Многие считают, что найденная на дороге купюра или потерянный кем-то кошелек – это счастливый случай и законная добыча по принципу "упавшее, то пропавшее". Однако такая логика абсолютно ошибочна и может стоить "счастливчику" не только финансовых потерь, которые в разы превысят сумму находки, но и реального тюремного срока.

"Телеграф" расскажет подробнее, какой штраф можно получить.

Что говорит закон: находка или присвоение чужого имущества

Согласно статье 337 Гражданского кодекса Украины, лицо, нашедшее утерянную вещь (в том числе и деньги), обязано немедленно сообщить об этом лицу, которое его потеряло, или владельцу вещи, и вернуть ее. Если владелец неизвестен, нашедший деньги должен заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

Закон позволяет хранить найденные деньги у себя, но только после официальной регистрации заявления в полиции. Если в течение шести месяцев владелец не явится, лицо, нашедшее деньги, приобретает право собственности на них абсолютно легально. Однако, если замолчать о факте находки и просто положить средства в свой карман — это квалифицируется как незаконное присвоение чужого имущества.

Когда счастливый случай превращается в уголовную статью

Судебная практика в Украине демонстрирует жесткую позицию: если лицо видело, кто именно уронил деньги или где они были оставлены (например, деньги торчали из банкомата после предыдущего клиента, лежали у кассы или на столике в кафе), и вместо возвращения присвоило их — это трактуется по статье 185 Уголовного кодекса Украины (Уголовный кодекс Украины).

Современные технологии, в частности камеры видеонаблюдения, установленные на банкоматах, в магазинах, на заправках и улицах, позволяют правоохранителям за считанные часы установить поднявшего деньги. В результате вместо неожиданного обогащения гражданин получает статус подозреваемого.

Что изменилось во время военного положения

Любая кража, совершенная в условиях военного положения, автоматически квалифицируется по части 4 статьи 185 УКУ. Это означает, что даже при присвоении нескольких сотен найденных гривен, если это будет доказано как кража (например, вытащили из банкомата или подобрали на глазах у владельца), лицу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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