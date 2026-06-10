Он написал комментарий в соцсети и получил штраф: как и за что наказывают в Украине

Свобода слова не должна нарушать честь другого человека

В Украине за некоторые посты и комментарии в социальных сетях можно получить реальное наказание. Авторы могут получить большой штраф или и вовсе тюремный срок.

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на юриста Евгения Булименко. По словам эксперта, Конституция Украины гарантирует свободу слова, однако она заканчивается там, где начинается нарушение чести другого человека.

За какие слова в интернете могут наказать:

Обвинения и клевета: Например, если вы назвали кого-то "вором" или "мошенником" без доказательств. Это влечет за собой гражданский иск и выплату морального ущерба.

Например, если вы назвали кого-то "вором" или "мошенником" без доказательств. Это влечет за собой гражданский иск и морального ущерба. Фейки о войне, сеющие панику: Наказание — штраф до 255 грн или исправительные работы (ст. 173-1 КУоАП).

Наказание — штраф до 255 грн или (ст. 173-1 КУоАП). Язык вражды: Оскорбления из-за национальности, расы или религии и тому подобное. За это предусмотрено до 3 лет тюрьмы (ст. 161 УКУ).

Оскорбления из-за национальности, расы или религии и тому подобное. За это предусмотрено (ст. 161 УКУ). Угрозы физической расправой: В зависимости от тяжести, автору светит до 2-5 лет ограничения свободы

В материале отмечается со ссылкой на реальные кейсы в суде, что реальные выплаты морального ущерба потерпевшим могут исчисляться десятками тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что установка камер видеонаблюдения в частном секторе может закончиться немалым штрафом.