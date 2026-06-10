Он написал комментарий в соцсети и получил штраф: как и за что наказывают в Украине
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Свобода слова не должна нарушать честь другого человека
В Украине за некоторые посты и комментарии в социальных сетях можно получить реальное наказание. Авторы могут получить большой штраф или и вовсе тюремный срок.
Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на юриста Евгения Булименко. По словам эксперта, Конституция Украины гарантирует свободу слова, однако она заканчивается там, где начинается нарушение чести другого человека.
За какие слова в интернете могут наказать:
- Обвинения и клевета: Например, если вы назвали кого-то "вором" или "мошенником" без доказательств. Это влечет за собой гражданский иск и выплату морального ущерба.
- Фейки о войне, сеющие панику: Наказание — штраф до 255 грн или исправительные работы (ст. 173-1 КУоАП).
- Язык вражды: Оскорбления из-за национальности, расы или религии и тому подобное. За это предусмотрено до 3 лет тюрьмы (ст. 161 УКУ).
- Угрозы физической расправой: В зависимости от тяжести, автору светит до 2-5 лет ограничения свободы
В материале отмечается со ссылкой на реальные кейсы в суде, что реальные выплаты морального ущерба потерпевшим могут исчисляться десятками тысяч гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что установка камер видеонаблюдения в частном секторе может закончиться немалым штрафом.