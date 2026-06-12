Что добавить в банку с солеными огурцами, чтобы они оставались хрустящими: секрет польских хозяек
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Один продукт изменит результат
Летом многие готовят соленые огурцы. Рецепт кажется простым, но несколько деталей определяют, будут ли они идеально хрустящими. Кроме правильного количества соли и температуры рассола, значение имеют и добавки, которые обычно кладут в банки. Добавление только одного доступного ингредиента позволит в результате получить хрустящие соленые огурцы.
Почему огурцы получаются мягкими
Соленые огурцы готовятся методом молочнокислого брожения. Натуральные сахара под действием бактерий превращаются в молочную кислоту, а весь процесс происходит в рассоле — водном растворе каменной соли.
Если добавить много соли, огурцы проведут несколько недель в слишком соленой среде и потеряют вкус. Если мало — процесс брожения пойдет не так, как надо, и овощи не будут хрустящими.
Идеальное соотношение – одна столовая ложка соли на литр воды. Это золотая пропорция, которая обеспечивает правильное брожение и сохраняет плотность овощей.
Хрустящие соленые огурцы – простой рецепт
Обычно в банку с огурцами помимо рассола добавляют хрен, чеснок и укроп. Но на польском ресурсе kobieta.gazeta.pl советуют положить в банке ломтик лимона. Отмечается, что кислота фрукта защитит огурцы от размягчения, и они сохранятся хрустящими и плотными.
Также в банки с соленьями можно добавить листья хрена, дуба, винограда, малины или вишни. Они предотвращают разрушение пектина и помогают огурцам оставаться хрустящими даже после длительного хранения.
На четыре литровых банка вам понадобятся:
- 2 кг небольших огурцов
- 2 головки чеснока
- пучок укропа с зонтиками
- кусочек корня хрена
- 2 столовые ложки каменной соли
Способ приготовления:
- Простерилизуйте банки.
- Огурцы, укроп и хрен хорошо промойте. На дно банки уложите укроп, зубчики чеснока и нарезанный хрен. Затем плотно вертикально уложите огурцы.
- Вскипятите 2 литра воды, добавьте 2 столовых ложки большой соли, перемешайте до полного растворения, оставьте немного остыть, а затем залейте банки.
- Сверху положите ломтик ошпаренного лимона.
- Закройте банки и храните в холодном месте три недели.