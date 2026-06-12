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Что добавить в банку с солеными огурцами, чтобы они оставались хрустящими: секрет польских хозяек

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Соленые огурцы
Соленые огурцы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Один продукт изменит результат

Летом многие готовят соленые огурцы. Рецепт кажется простым, но несколько деталей определяют, будут ли они идеально хрустящими. Кроме правильного количества соли и температуры рассола, значение имеют и добавки, которые обычно кладут в банки. Добавление только одного доступного ингредиента позволит в результате получить хрустящие соленые огурцы.

Почему огурцы получаются мягкими

Соленые огурцы готовятся методом молочнокислого брожения. Натуральные сахара под действием бактерий превращаются в молочную кислоту, а весь процесс происходит в рассоле — водном растворе каменной соли.

Если добавить много соли, огурцы проведут несколько недель в слишком соленой среде и потеряют вкус. Если мало — процесс брожения пойдет не так, как надо, и овощи не будут хрустящими.

Идеальное соотношение – одна столовая ложка соли на литр воды. Это золотая пропорция, которая обеспечивает правильное брожение и сохраняет плотность овощей.

Хрустящие соленые огурцы – простой рецепт

Обычно в банку с огурцами помимо рассола добавляют хрен, чеснок и укроп. Но на польском ресурсе kobieta.gazeta.pl советуют положить в банке ломтик лимона. Отмечается, что кислота фрукта защитит огурцы от размягчения, и они сохранятся хрустящими и плотными.

Также в банки с соленьями можно добавить листья хрена, дуба, винограда, малины или вишни. Они предотвращают разрушение пектина и помогают огурцам оставаться хрустящими даже после длительного хранения.

На четыре литровых банка вам понадобятся:

  • 2 кг небольших огурцов
  • 2 головки чеснока
  • пучок укропа с зонтиками
  • кусочек корня хрена
  • 2 столовые ложки каменной соли
Соленые огурцы – проверенный рецепт
Соленые огурцы. Фото Freepik

Способ приготовления:

  1. Простерилизуйте банки.
  2. Огурцы, укроп и хрен хорошо промойте. На дно банки уложите укроп, зубчики чеснока и нарезанный хрен. Затем плотно вертикально уложите огурцы.
  3. Вскипятите 2 литра воды, добавьте 2 столовых ложки большой соли, перемешайте до полного растворения, оставьте немного остыть, а затем залейте банки.
  4. Сверху положите ломтик ошпаренного лимона.
  5. Закройте банки и храните в холодном месте три недели.
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