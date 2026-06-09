Огурцы завалят урожаем! 3 копеечных бабушкиных средства от горечи и для бурного роста

Плоды будут расти как на дрожжах — нужно только правильно их полить и удобрить

Июнь — самое огуречное время. В теплицах собирают урожай, а в открытом грунте огуречные грядки раскидывают свои плети, активно готовясь к плодоношению. В обоих случаях есть смысл подкормить огурцы, чтобы они не горчили и росли как на дрожжах.

Рассчитываете получить богатый урожай огурцов, и этих очаровательных зеленых плодов должно хватить на большую семью с учетом квашения, соления, маринования, консервирования на всю зиму? Как это сделать, ведь многие огородники сетуют на то, что огурцы слишком быстро начинают желтеть и прекращают плодоношение? Есть несколько несложных секретов.

Секрет 1: Горечь огурцов обусловлена стрессом, который сполучает растение из-за перепада температуры, из-за жары, из-за засухи, из-за нехватки основных микроэлементов. Чтобы не допустить этого стресса и гарантировать урожай, следует поливать регулярно, теплой водой и с добавлением комплексного удобрения типа простой нитроаммофоски.

Секрет 2: Огурец такой товарищ, который нуждается в регулярном поливе и постоянном уровне влажности. Стоит только забыть про него, заставить в полной мере ощутить жару и засуху, всё — огурец как бы получает сигнал, что пора завершать все это утомительное дело, он никому не нужен, клеим ласты. Чем более внимательно будете к нему относиться, тем дольше он будет плодоносить.

Секрет 3: Чем поливать огурцы в июне, в момент активного роста растений? Обойдемся без химии и вспомним три чудесных и доступных способа от наших бабушек: древесная зола, травяные настои и дрожжи.

Древесная зола 1 стакан на ведро воды, настоять сутки, эту смесь потом берут по литру на ведро воды и поливают растения.

1 стакан на ведро воды, настоять сутки, эту смесь потом берут по литру на ведро воды и поливают растения. Травяные настои : сорняки без корней заливаются водой (1\3 часть любой емкости) и остаются бродить на неделю. Затем также по литру на ведро воды и в полив.

: сорняки без корней заливаются водой (1\3 часть любой емкости) и остаются бродить на неделю. Затем также по литру на ведро воды и в полив. Дрожжи: 30г сухих дрожжей растворить в 10 литрах воды, добавить 100 грамм сахара. Спустя 5-6 часов можно использовать аналогичным способом (по 1 литру смеси на ведро воды).

Добавим еще один секрет: ни в коем случае нельзя удобрять огурцы любым свежим навозом . Это удобрение способно обжечь нежные корни растения.

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