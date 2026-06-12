Що додати в банку з солоними огірками, щоб вони залишалися хрусткими: секрет польських господинь

Один продукт змінить результат

Влітку багато хто готує солоні огірки. Рецепт здається простим, але кілька деталей визначають, чи будуть вони ідеально хрусткими. Крім правильної кількості солі та температури розсолу значення мають і добавки, які зазвичай кладуть в банки. Додавання лише одного доступного інгредієнта дозволить в результаті отримати хрумкі солоні огірки.

Чому огірки виходять м'якими

Солоні огірки готуються методом молочнокислого бродіння. Натуральні цукри під дією бактерій перетворюються на молочну кислоту, а весь процес відбувається в розсолі — водному розчині кам'яної солі.

Якщо додати забагато солі, огірки проведуть кілька тижнів у надто солоному середовищі і втратять смак. Якщо замало — процес бродіння піде не так, як треба, і хрумкості не буде.

Ідеальне співвідношення — одна столова ложка солі на літр води. Це золота пропорція, яка забезпечує правильне бродіння й зберігає щільність овочів.

Хрусткі солоні огірки — простий рецепт

Зазвичай у банку з огірками крім розсолу додають хрін, часник та кріп. Проте на польському ресурсі kobieta.gazeta.pl радять покласти в банку скибку лимона. Зазначається, що кислота фрукта захистить огірки від розм’якшення, і вони збережуться хрусткими й щільними.

Також у банку з соліннями можна додати листя хрону, дуба, винограду, малини або вишні. Вони запобігають руйнуванню пектину й допомагають огіркам залишатися хрусткими навіть після тривалого зберігання.

На чотири літрові банки вам знадобляться:

2 кг невеликих огірків

2 головки часнику

пучок кропу з парасольками

шматочок кореня хрону

2 столові ложки кам'яної солі

Солоні огірки. Фото Freepik

Спосіб приготування: