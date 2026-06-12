Похоже на плесень, но не она: что означают белые точки на сыре

Как понять, что сыр еще можно есть

На твердом сыре иногда можно увидеть белые точки. Некоторые могут принять их за плесень, но обычно это не всегда так. Для того чтобы точно знать, безопасен ли продукт, важно понимать, сколько он уже хранится после открытия упаковки и в каких условиях.

Какие сроки годности у сыра

Разные сыры хранятся по-разному после открытия упаковки, пишет Southern Living.

Твердые сыры – чеддер, гауда, пармезан – хранятся от трех до четырех недель после открытия. В закрытой упаковке в холодильнике они могут лежать до шести месяцев.

Полутвердые сыры – швейцарский, хаварти, колби-джек – пригодны от одной до двух недель после открытия.

Мягкие сыры – бри, свежая моцарелла, рикота, козьий сыр, фета – следует съесть в течение семи дней после открытия упаковки.

Можно ли есть сыр с белыми пятнышками

Если на твердых выдержанных сырах, таких как чеддер, пармезан или гауда, есть белые точки или кристаллизованные участки, они пригодны к употреблению. Хотя эти точки могут напоминать плесень, на самом деле это кристаллы лактата кальция, которые образуются при соединении молочной кислоты с кальцием в сыре.

Всегда ли нужно выбрасывать сыр с плесенью

Если вы видите небольшие синие или зеленые пятнышки на твердых сырах, не спешите выбрасывать продукт. Просто срежьте пораженный участок примерно на 2,5 см вокруг и ниже пятна — остальной сыр вполне пригоден к употреблению.

Но если плесень появилась на мягких сырах, то их следует выбросить. Из-за более высокого содержания влаги мягкие сыры значительно более склонны к размножению вредных бактерий, и плесень там проникает глубже.

Как правильно хранить сыр

Способ хранения оказывает непосредственное влияние на срок годности продукта. Различные сорта сыров не следует держать в одном контейнере, потому что это ускоряет порчу. Лучше всего хранить сыр в оригинальной упаковке или завернуть в пергаментную бумагу, вощеную бумагу или специальные пакеты для сыра.