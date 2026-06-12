Схоже на плісняву, але не вона: що означають білі цятки на сирі

Як зрозуміти, що сир ще можна їсти

На твердому сирі іноді можна побачити білі цятки. Дехто може сприйняти їх за плісняву, але зазвичай це не завжди так. Для того, щоб точно знати, чи безпечний продукт, важливо розуміти, скільки він уже зберігається після відкриття упаковки і за яких умов.

Які терміни придатності у сиру

Різні сири зберігаються по-різному після відкриття упаковки, пише Southern Living.

Тверді сири — чеддер, гауда, пармезан — зберігаються від трьох до чотирьох тижнів після відкриття. У закритій упаковці в холодильнику вони можуть лежати до шести місяців.

Напівтверді сири — швейцарський, хаварті, колбі-джек — придатні від одного до двох тижнів після відкриття.

М'які сири — брі, свіжа моцарела, рикота, козячий сир, фета — варто з'їсти протягом семи днів після відкриття упаковки.

Чи можна їсти сир з білими цятками

Якщо на твердих витриманих сирах, як чеддер, пармезан чи гауда є білі крапки або кристалізовані ділянки, вони придатні до вживання. Хоча вони можуть нагадувати плісняву, насправді це кристали лактату кальцію, які утворюються при з'єднанні молочної кислоти з кальцієм у сирі.

Чи завжди треба викидати сир з пліснявою

Якщо ви бачите невеликі сині чи зелені плямки на твердих сирах, не поспішайте викидати продукт. Просто зріжте уражену ділянку приблизно на 2,5 см навколо і нижче плями — решта сиру цілком придатна до вживання.

Але якщо пліснява з'явилася на м'яких сирах, то їх варто викинути. Через вищий вміст вологи м'які сири значно більш схильні до розмноження шкідливих бактерій, і пліснява там проникає глибше.

Як правильно зберігати сир

Спосіб зберігання безпосередньо впливає на термін придатності. Різні сорти сирів не варто тримати в одному контейнері, тому що це прискорює псування. Найкраще тримати сир в оригінальній упаковці або загорнути в пергаментний папір, вощений папір чи спеціальні пакети для сиру.