Розы завянут раньше срока: американский флорист рассказал, что нельзя добавлять в вазу

Узнайте, действительно ли сахар помогает продлить жизнь роз

Обладателям букетов роз обычно хочется, чтобы цветы как можно дольше радовали своей красотой. Ради этого в ход идут самые неожиданные средства. Но на деле большинство из них не только бесполезны, но и откровенно вредны для цветов.

Почему домашние "рецепты" не работают

Самое популярное народное средство, которое добавляют в вазу — сахар. В готовых подкормках для цветов, которые прикладывают к букетам в магазинах, действительно содержится сахароза. Но там он смешан с антимикробными компонентами, которые не дают бактериям размножаться. Если добавить в вазу чистый сахар без таких добавок, получится идеальная питательная среда для бактерий — и вода начнет портиться еще быстрее.

Также не стоит добавлять в вазу с букетом отбеливатель. Он убивает бактерии, но это сильное химическое вещество, и даже в разбавленном виде оно повреждает стебли и лепестки роз.

Что помогает розам дольше стоять в вазе

Для того, чтобы продлить жизнь букета, стоит использовать профессиональные подкормки для цветов.

Если такой возможности нет, можно приготовить средство самостоятельно. Рецепт от флориста Салливана Оуэна опубликовал портал The spruce.

В одном литре теплой воды нужно растворить 3 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки уксуса. Уксус обладает антимикробными свойствами, но при этом значительно мягче отбеливателя.

Кроме того, подрежьте стебли под углом 45 градусов острым секатором или хорошими ножницами прямо перед тем, как поставить розы в воду. Косой срез увеличивает площадь всасывания и помогает цветам лучше питаться.

Обрезайте стебли под углом 45 градусов, прежде чем ставить розы в вазу. Фото сгенерировано ИИ

Меняйте воду каждые два дня. И не забывайте тщательно мыть вазу мягкой мыльной водой перед каждой сменой. Вазу нужно наполнять примерно на три четверти.

Не переполняйте вазу. Стеблям нужна циркуляция воздуха — не нужно набивать их слишком плотно. Нижние листья лучше обрезать: те, что оказываются в воде, ускоряют размножение бактерий.

Держите розы подальше от тепла и сквозняков. Прямые солнечные лучи, батареи и холодные сквозняки — главные враги срезанных роз. В прохладном месте без сквозняков они простоят значительно дольше.