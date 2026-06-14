Положите это в горшок с орхидеей — и она снова зацветет

Орхидеям важен правильный уход

Орхидеи — одни из самых популярных комнатных растений, и многие хозяева с наступлением тепла начинают поливать их активнее. Но избыток воды может привести к гниению корней, появлению плесени и полному прекращению цветения. Предотвратить проблему можно очень просто.

В уходе за орхидеей помогут сосновые шишки, пишут эксперты на польском портале Super Express.

Почему орхидея не любит много воды

В отличие от большинства комнатных растений, орхидеи в природе растут как эпифиты — то есть не в земле, а на деревьях. Их корни покрыты особой губчатой тканью, которая мгновенно впитывает влагу из дождя или тумана, а затем медленно отдает ее внутренним тканям. Орхидеям важен хороший дренаж: корни должны дышать, а не находиться в постоянно влажной среде.

Если воды слишком много, даже самый хороший дренаж не спасает. Вода застаивается в горшке, создает идеальные условия для плесени и грибков, в результате чего растение медленно погибает.

Что положить в горшок с орхидеей

Садоводы советуют поместить в горшок с орхидеей обычную сосновую шишку — верхушкой вверх.

Прежде всего, шишка будет выполнять роль дренажа и давать корням "дышать". Во-вторых, шишка станет природным индикатором влажности: шишки закрываются при высокой влажности и раскрываются, когда грунт начинает подсыхать.

Шишка закрыта — растению достаточно воды, поливать не нужно.

— растению достаточно воды, поливать не нужно. На шишке скапливается вода — орхидея переувлажнена, полив нужно сократить.

— орхидея переувлажнена, полив нужно сократить. Шишка начинает раскрываться — пора поливать.

Орхидея. Фото: Freepik

Как спасти орхидею, если ее переполили

Если растение уже начало вянуть, действовать нужно быстро.

Аккуратно достаньте орхидею из горшка и полностью уберите старый субстрат. Неприятный запах и очень влажный субстрат — признак того, что гниение уже началось. Осмотрите корни. Здоровые корни плотные, твердые, серебристо-зеленого цвета. Коричневые и мягкие — гнилые. Все поврежденные корни нужно обрезать стерильным инструментом. Срезы присыпьте корицей или порошком активированного угля — это природные антисептики, которые предотвратят распространение грибка. Пересадите растение в свежий субстрат — смесь сосновой коры, кокосовой щепы, сфагнового мха и перлита. Такой грунт обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и не дает воде застаиваться.

Не используйте старый грунт повторно, так как в нем могут остаться бактерии и споры грибков, которые заразят растение снова.