Троянди зів'януть раніше терміну: американський флорист розповів, що не можна додавати у вазу

Дізнайтеся, чи дійсно цукор допомагає продовжити життя троянд

Власникам букетів троянд зазвичай хочеться, щоб квіти якомога довше радували своєю красою. Заради цього використовуються найнесподіваніші засоби. Але на практиці більшість із них не лише марні, а й відверто шкідливі для квітів.

Чому домашні "рецепти" не працюють

Найпопулярніший народний засіб, який додають у вазу — цукор. У готових підживленнях для квітів, які додають до букетів у магазинах, дійсно міститься сахароза. Але там вона змішана з антимікробними компонентами, які не дають бактеріям розмножуватися. Якщо додати у вазу чистий цукор без таких добавок, вийде ідеальне поживне середовище для бактерій — і вода почне псуватися ще швидше.

Також не варто додавати у вазу з букетом відбілювач. Він вбиває бактерії, але це сильна хімічна речовина, і навіть у розведеному вигляді вона ушкоджує стебла та пелюстки троянд.

Що допомагає трояндам довше стояти у вазі

Для того, щоб продовжити життя букета, варто використовувати професійні підживлення для квітів.

Якщо такої можливості немає, можна приготувати засіб самостійно. Рецепт від флориста Саллівана Оуена опублікував портал The spruce.

В одному літрі теплої води потрібно розчинити 3 столові ложки цукру і 2 столові ложки оцту. Оцет має антимікробні властивості, але при цьому значно м'якший за відбілювач.

Крім того, підріжте стебла під кутом 45 градусів гострим секатором або хорошими ножицями перед тим, як поставити троянди у воду. Косий зріз збільшує площу всмоктування і допомагає квітам краще харчуватися.

Обрізайте стебла під кутом 45 градусів, перш ніж ставити троянди у вазу. Фото згенероване ІІ

Міняйте воду кожні два дні. І не забудьте ретельно мити вазу м'якою мильною водою перед кожною зміною. Вазу потрібно наповнювати приблизно на три чверті.

Не переповнюйте вазу. Стеблам потрібна циркуляція повітря — не треба набивати їх занадто щільно. Нижнє листя краще обрізати: те, що опиняється у воді, прискорює розмноження бактерій.

Тримайте троянди подалі від тепла і протягів. Прямі сонячні промені, батареї та холодні протяги — головні вороги зрізаних троянд. У прохолодному місці без протягів вони простоять значно довше.