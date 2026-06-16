Ее считают одним из важнейших опылителей: в Украине заметили редкое насекомое с яркими крылышками (фото)

Вид занесен в Красную книгу

В Украине заметили редкую пчелу-плотника (Xylocopa), которая считается одной из самых крупных пчел в стране. Это необычное насекомое привлекает внимание своими большими размерами и характерной тёмной окраской.

Увидеть пчелу удалось украинцу, поделившемуся находкой в соцсети Threads. Фото и видео редкого представителя фауны опубликовал пользователь под ником "maxoleschuk".

Пчела-плотник привлекает внимание своими внушительными размерами и необычным внешним видом. Её тело имеет насыщенный чёрный цвет с сине-фиолетовым металлическим отблеском, а во время полёта насекомое издаёт характерное громкое жужжание.

Своё название этот вид получил благодаря особому способу обустройства жилища. Самки прогрызают ходы в старой древесине, сухих стволах и пнях, где создают отдельные камеры для будущего потомства. В каждую из них они оставляют запас пыльцы и нектара для развития личинок.

В отличие от медоносных пчел, пчелы-плотники не образуют больших ульев и ведут преимущественно одиночный образ жизни. В то же время они играют важную роль в природе, ведь являются эффективными опылителями многих цветущих растений.

Особенности поведения

Среди интересных особенностей вида — способность использовать одно гнездо в течение нескольких лет. Иногда рядом могут селиться сразу несколько самок, а в одном гнезде одновременно находятся различные стадии развития будущих насекомых.

Пчелы-плотники предпочитают хорошо освещенные солнцем места и редко встречаются в затененных участках. Несмотря на свои большие размеры и несколько угрожающий вид, они неагрессивны и почти никогда не жалят людей без причины.

Пчела-плотник – вид насекомого, который занесен в Красную книгу. Фото: ecoportal

Почему пчела-плотник под охраной

Вид занесен в Красную книгу Украины. Главной угрозой для него остается уничтожение старых деревьев и пней, служащих естественными местами для гнездования.

Специалисты отмечают: если вам удалось увидеть пчелу-плотника в своем саду или парке, это может свидетельствовать о хорошем состоянии местной экосистемы и высоком биоразнообразии территории.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о редкой бабочке необычного вида, которую заметили в одном из регионов Украины.