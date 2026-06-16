Ее считают одним из важнейших опылителей: в Украине заметили редкое насекомое с яркими крылышками (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вид занесен в Красную книгу
В Украине заметили редкую пчелу-плотника (Xylocopa), которая считается одной из самых крупных пчел в стране. Это необычное насекомое привлекает внимание своими большими размерами и характерной тёмной окраской.
Увидеть пчелу удалось украинцу, поделившемуся находкой в соцсети Threads. Фото и видео редкого представителя фауны опубликовал пользователь под ником "maxoleschuk".
Посмотреть в Threads
Пчела-плотник привлекает внимание своими внушительными размерами и необычным внешним видом. Её тело имеет насыщенный чёрный цвет с сине-фиолетовым металлическим отблеском, а во время полёта насекомое издаёт характерное громкое жужжание.
Своё название этот вид получил благодаря особому способу обустройства жилища. Самки прогрызают ходы в старой древесине, сухих стволах и пнях, где создают отдельные камеры для будущего потомства. В каждую из них они оставляют запас пыльцы и нектара для развития личинок.
В отличие от медоносных пчел, пчелы-плотники не образуют больших ульев и ведут преимущественно одиночный образ жизни. В то же время они играют важную роль в природе, ведь являются эффективными опылителями многих цветущих растений.
Особенности поведения
Среди интересных особенностей вида — способность использовать одно гнездо в течение нескольких лет. Иногда рядом могут селиться сразу несколько самок, а в одном гнезде одновременно находятся различные стадии развития будущих насекомых.
Пчелы-плотники предпочитают хорошо освещенные солнцем места и редко встречаются в затененных участках. Несмотря на свои большие размеры и несколько угрожающий вид, они неагрессивны и почти никогда не жалят людей без причины.
Почему пчела-плотник под охраной
Вид занесен в Красную книгу Украины. Главной угрозой для него остается уничтожение старых деревьев и пней, служащих естественными местами для гнездования.
Специалисты отмечают: если вам удалось увидеть пчелу-плотника в своем саду или парке, это может свидетельствовать о хорошем состоянии местной экосистемы и высоком биоразнообразии территории.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о редкой бабочке необычного вида, которую заметили в одном из регионов Украины.