Її вважають одним із найважливіших запилювачів: в Україні помітили рідкісну комаху з яскравими крильцями (фото)

Вид занесений до Червоної книги

В Україні помітили рідкісну бджолу-тесляра (Xylocopa), яка вважається однією з найбільших бджіл у країні. Ця незвичайна комаха привертає увагу своїми великими розмірами та характерним темним забарвленням.

Побачити бджолу вдалося українцю, який поділився знахідкою у соцмережі Threads. Фото та відео рідкісного представника фауни опублікував користувач під ніком "maxoleschuk".

Бджола-тесляр привертає увагу своїми значними розмірами та незвичним виглядом. Її тіло має насичений чорний колір із синьо-фіолетовим металевим відблиском, а під час польоту комаха видає характерне гучне гудіння.

Свою назву цей вид отримав через особливий спосіб облаштування житла. Самки прогризають ходи у старій деревині, сухих стовбурах і пнях, де створюють окремі камери для майбутнього потомства. У кожну з них вони залишають запас пилку та нектару для розвитку личинок.

На відміну від медоносних бджіл, бджоли-теслярі не утворюють великих вуликів і ведуть переважно поодинокий спосіб життя. Водночас вони відіграють важливу роль у природі, адже є ефективними запилювачами багатьох квітучих рослин.

Особливості поведінки

Серед цікавих особливостей виду — здатність використовувати одне гніздо протягом кількох років. Інколи поруч можуть оселятися одразу кілька самок, а в одному гнізді одночасно перебувають різні стадії розвитку майбутніх комах.

Бджоли-теслярі надають перевагу добре освітленим сонцем місцям і рідко трапляються у затінених ділянках. Попри свій великий розмір та дещо загрозливий вигляд, вони неагресивні й майже ніколи не жалять людей без причини.

Бджола-тесляр - вид комахи, який занесено до Червоної книги. Фото: ecoportal

Чому бджола-тесляр під охороною

Вид занесений до Червоної книги України. Головною загрозою для нього залишається знищення старих дерев і пнів, які слугують природними місцями для гніздування.

Фахівці наголошують: якщо вам пощастило побачити бджолу-тесляра у своєму саду чи парку, це може свідчити про добрий стан місцевої екосистеми та високе біорізноманіття території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про рідкісного метелика незвичного вигляду, якого помітили в одному з регіонів України.