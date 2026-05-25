Вы не пользуетесь этой функцией Android – и зря: она уменьшает шум уведомлений

Можно избавиться от хаоса уведомлений без отключения телефона

Многие пользователи Android ежедневно сталкиваются с избытком уведомлений от мессенджеров и приложений, которые постоянно отвлекают и создают ощущение цифрового шума.

Но в системе есть встроенная функция, о которой почти никто не знает, хотя она уже доступна на большинстве современных смартфонов. О ней более подробно написали в "okdiario".

Речь идет о сглаживании или охлаждении уведомлений, который автоматически уменьшает интенсивность звуков и визуальных сигналов, если от одного приложения поступает много сообщений за короткое время. Например, при массовой активности в чате первые уведомления звучат привычно, а последующие становятся тише и менее навязчивыми.

Эта функция не выключает телефон и не переводит его в режим полета. Она просто разумно регулирует нагрузку, чтобы устройство не превращалось в постоянный источник сигналов и не перегружало пользователя.

Важно, что критические оповещения – звонки, будильники и экстренные сообщения – продолжают работать в обычном режиме без ограничений. Система отличает обычные сообщения от важных и не блокирует последние.

Как ее включить

Включить функцию можно через настройки телефона: в разделе "Уведомления" требуется найти соответствующий параметр и активировать его. После этого смартфон самостоятельно начинает управлять потоком сигналов.

Также Android предлагает "историю уведомлений", которая позволяет просмотреть пропущенные сообщения за последнее время, а дополнительные настройки позволяют еще более точно контролировать звуки и вибрации.

Скрытая функция Android, что делает уведомления менее навязчивыми. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

