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Устаревший нагар исчезнет без труда: как быстро отмыть решетки газовой плиты без химии

Автор
Мария Швец
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Решетка для газовой плиты
Решетка для газовой плиты. Фото instagram.com

Решетки газовой плиты ежедневно подвержены воздействию высоких температур, жира и остатков пищи.

Со временем на их поверхности накапливается плотный слой нагара, который обычная мойка уже не способна эффективно удалить. В результате кухонные принадлежности теряют аккуратный вид и нуждаются в более глубокой очистке. Впрочем, вернуть решеткам чистоту можно без использования агрессивной химии достаточно простых бытовых средств и правильного подхода. Об этом говорится на портале "Southern Living".

Одним из самых эффективных способов является замачивание в теплой воде с добавлением моющего средства. После охлаждения решетки погружают в раствор на 15–20 минут. За это время загрязнения размягчаются и их значительно легче удалить обычной губкой.

Еще один действенный метод – использование уксуса. Для этого готовят раствор из равных частей теплой воды и уксуса, после чего замачивают решетку примерно на 30 минут. Уксус помогает расщепить жир и размягчить даже устаревший нагар, что значительно облегчает дальнейшую очистку.

После замачивания поверхность достаточно протереть губкой или мягкой щеткой. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы вернуть решеткам чистый вид без излишних усилий и без применения агрессивных средств.

Специалисты также советуют не доводить до образования толстого слоя нагара. Если протирать решетки после каждого использования или хотя бы раз в несколько дней, загрязнения не успевают въедаться в поверхность и легко удаляются.

Регулярный уход позволяет упростить уборку и избежать сложной очистки в будущем, сохраняя решетки плиты в хорошем состоянии надолго.

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#Жир #Решетка #Плита #Лайфхак