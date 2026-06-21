Застарілий нагар зникне без зусиль: як швидко відмити решітки газової плити без хімії

Решітки газової плити щодня піддаються впливу високих температур, жиру та залишків їжі.

З часом на їхній поверхні накопичується щільний шар нагару, який звичайне миття вже не здатне ефективно видалити. У результаті кухонне приладдя втрачає охайний вигляд і потребує більш глибокого очищення. Втім, повернути решіткам чистоту можна без використання агресивної хімії — достатньо простих побутових засобів і правильного підходу. Про це йдеться на порталі "Southern Living".

Одним із найефективніших способів є замочування у теплій воді з додаванням мийного засобу. Після охолодження решітки занурюють у розчин на 15–20 хвилин. За цей час забруднення розм’якшуються, і їх значно легше видалити звичайною губкою.

Ще один дієвий метод — використання оцту. Для цього готують розчин із рівних частин теплої води та оцту, після чого замочують решітки приблизно на 30 хвилин. Оцет допомагає розщепити жир і розм’якшити навіть застарілий нагар, що значно полегшує подальше очищення.

Після замочування поверхню достатньо протерти губкою або м’якою щіткою. У більшості випадків цього достатньо, щоб повернути решіткам чистий вигляд без зайвих зусиль і без застосування агресивних засобів.

Фахівці також радять не доводити до утворення товстого шару нагару. Якщо протирати решітки після кожного використання або хоча б раз на кілька днів, забруднення не встигають "в’їдатися" в поверхню і легко видаляються.

Регулярний догляд дозволяє значно спростити прибирання та уникнути складного очищення в майбутньому, зберігаючи решітки плити у хорошому стані надовго.