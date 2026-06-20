Одолжите это — и останетесь без копейки: что категорически запрещено делать 20 июня
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Обратите внимание на свои сны в этот день
В эту субботу, 20 июня, православные христиане и греко-католики по новому лианскому календарю православные христиане чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. По старому стилю событие выпадает на 3 июля.
Мефодий Патарский был не только архиереем, но и богословом и автором многочисленных произведений. В своих трудах он выступал против ересей, защищал христианское учение и призывал людей к духовному очищению.
За преданность своим убеждениям святитель подвергся преследованиям и погиб мученической смертью. В народной традиции этот день считался временем, когда следует особенно внимательно относиться к собственным словам и мыслям.
Традиции и приметы 20 июня
В день памяти святого Мефодия люди пытались помолиться за мир в семье и примириться с теми, с кем были в ссоре и взять домашние запасы и отдать часть нуждающимся.
- Если день ясный и морозный – лето будет жарким.
- Много звезд на небе – к урожаю ягод и грибов.
- Вороны садятся низко на деревья – ждите жары.
- Туман утром – ждите поздней осени.
- Ночью приснился яркий сон — запомните его, потому что он может сбыться в течение года.
Что нельзя делать 20 июня
- смотреть в зеркало после заката — можно "оставить" в отражении свою удачу и покой;
- стричь волосы — вместе с волосами можно "срезать" хорошие изменения и собственную силу;
- ссужали соль — вместе с солью из дома может уйти изобилие;
- свистеть в доме — свист привлекает пустоту и финансовые трудности;
- считать деньги после заката — вечерний подсчет сбережений может "отпугать" прибыль в течение года.
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