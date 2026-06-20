Одолжите это — и останетесь без копейки: что категорически запрещено делать 20 июня

Обратите внимание на свои сны в этот день

В эту субботу, 20 июня, православные христиане и греко-католики по новому лианскому календарю православные христиане чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. По старому стилю событие выпадает на 3 июля.

Мефодий Патарский был не только архиереем, но и богословом и автором многочисленных произведений. В своих трудах он выступал против ересей, защищал христианское учение и призывал людей к духовному очищению.

За преданность своим убеждениям святитель подвергся преследованиям и погиб мученической смертью. В народной традиции этот день считался временем, когда следует особенно внимательно относиться к собственным словам и мыслям.

Традиции и приметы 20 июня

В день памяти святого Мефодия люди пытались помолиться за мир в семье и примириться с теми, с кем были в ссоре и взять домашние запасы и отдать часть нуждающимся.

Если день ясный и морозный – лето будет жарким.

– лето будет жарким. Много звезд на небе – к урожаю ягод и грибов.

на небе – к урожаю ягод и грибов. Вороны садятся низко на деревья – ждите жары.

низко на деревья – ждите жары. Туман утром – ждите поздней осени.

– ждите поздней осени. Ночью приснился яркий сон — запомните его, потому что он может сбыться в течение года.

Приметы 20 июня. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 20 июня

смотреть в зеркало после заката — можно "оставить" в отражении свою удачу и покой;

после заката — можно "оставить" в отражении свою удачу и покой; стричь волосы — вместе с волосами можно "срезать" хорошие изменения и собственную силу;

— вместе с волосами можно "срезать" хорошие изменения и собственную силу; ссужали соль — вместе с солью из дома может уйти изобилие;

— вместе с солью из дома может уйти изобилие; свистеть в доме — свист привлекает пустоту и финансовые трудности;

в доме — свист привлекает пустоту и финансовые трудности; считать деньги после заката — вечерний подсчет сбережений может "отпугать" прибыль в течение года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут праздновать Ивана Купала в 2026 году. Теперь праздник будет отмечаться не в июле.