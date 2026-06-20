Позичите це — і залишитеся без копійки: що категорично заборонено робити 20 червня
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Зверніть увагу на свої сни в цей день
Цієї суботи, 20 червня, православні християни та греко-католики за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. За старим стилем подія припадає на 3 липня.
Мефодій Патарський був не лише архієреєм, а й богословом та автором численних творів. У своїх працях він виступав проти єресей, захищав християнське вчення та закликав людей до духовного очищення.
За відданість своїм переконанням святитель зазнав переслідувань і загинув мученицькою смертю. У народній традиції цей день вважався часом, коли слід особливо уважно ставитися до власних слів і думок.
Традиції та прикмети 20 червня
У день пам’яті святого Мефодія люди намагалися помолитися за мир у родині та примиритися з тими, з ким були у сварці і перебрати домашні запаси та віддати частину продуктів нужденним.
- Якщо день ясний і морозний — літо буде спекотним.
- Багато зірок на небі — до врожаю ягід та грибів.
- Ворони сідають низько на дерева — чекайте на спеку.
- Туман зранку — чекайте на пізню осінь.
- Вночі приснився яскравий сон — запам’ятайте його, бо він може справдитися протягом року.
Що не можна робити 20 червня
- дивитися у дзеркало після заходу сонця — можна "залишити" у відображенні свою удачу та спокій;
- стригти волосся — разом із волоссям можна "зрізати" добрі зміни та власну силу;
- позичали сіль — разом із сіллю з дому може піти достаток;
- свистіти в оселі — свист приваблює порожнечу та фінансові труднощі;
- рахувати гроші після заходу сонця — вечірній підрахунок заощаджень може "відлякати" прибуток упродовж року.
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