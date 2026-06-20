Позичите це — і залишитеся без копійки: що категорично заборонено робити 20 червня

Зверніть увагу на свої сни в цей день

Цієї суботи, 20 червня, православні християни та греко-католики за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. За старим стилем подія припадає на 3 липня.

Мефодій Патарський був не лише архієреєм, а й богословом та автором численних творів. У своїх працях він виступав проти єресей, захищав християнське вчення та закликав людей до духовного очищення.

За відданість своїм переконанням святитель зазнав переслідувань і загинув мученицькою смертю. У народній традиції цей день вважався часом, коли слід особливо уважно ставитися до власних слів і думок.

Традиції та прикмети 20 червня

У день пам’яті святого Мефодія люди намагалися помолитися за мир у родині та примиритися з тими, з ким були у сварці і перебрати домашні запаси та віддати частину продуктів нужденним.

Якщо день ясний і морозний — літо буде спекотним.

— літо буде спекотним. Багато зірок на небі — до врожаю ягід та грибів.

на небі — до врожаю ягід та грибів. Ворони сідають низько на дерева — чекайте на спеку.

низько на дерева — чекайте на спеку. Туман зранку — чекайте на пізню осінь.

— чекайте на пізню осінь. Вночі приснився яскравий сон — запам’ятайте його, бо він може справдитися протягом року.

Прикмети 20 червня. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 20 червня

дивитися у дзеркало після заходу сонця — можна "залишити" у відображенні свою удачу та спокій;

після заходу сонця — можна "залишити" у відображенні свою удачу та спокій; стригти волосся — разом із волоссям можна "зрізати" добрі зміни та власну силу;

— разом із волоссям можна "зрізати" добрі зміни та власну силу; позичали сіль — разом із сіллю з дому може піти достаток;

— разом із сіллю з дому може піти достаток; свистіти в оселі — свист приваблює порожнечу та фінансові труднощі;

в оселі — свист приваблює порожнечу та фінансові труднощі; рахувати гроші після заходу сонця — вечірній підрахунок заощаджень може "відлякати" прибуток упродовж року.

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