Уже не в июле. Когда украинцы будут праздновать Ивана Купала в 2026 году

Узнайте точную дату для купальских обрядов, плетение венков и поиска цветов папоротника

Ивана Купала — один из самых ярких и загадочных праздников в народном календаре украинцев. С ним связаны ритуалы, приметы и легенды. Именно в эту ночь, по преданию, расцветает папоротник, а вода и огонь приобретают особую силу.

В течение многих лет украинцы привыкли праздновать Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля. Однако после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь дата изменилась.

По новому стилю праздник Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июня. Это связано с тем, что церковный праздник Рождества Иоанна Крестителя, к которому приурочены купальские традиции, теперь отмечают 24 июня, а не 7 июля, как это было по старому стилю. Соответственно, сместились и народные празднования.

Несмотря на изменения в календаре, традиции остались почти неизменными. С давних времен украинцы собирались у рек и озер, водили хороводы, пели обрядовые песни и разжигали большие костры. Молодежь прыгала через огонь, веря, что это очищает от всего плохого и приносит счастье.

Девушки пускают венки на воду. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Одним из самых известных купальских обычаев есть плетение венков. Девушки украшают их полевыми цветами и пускают на воду. За тем, как плывет венок, пытались предсказать будущее и узнать, скоро ли будет свадьба.

Еще одна мистическая традиция – поиск цветка папоротника. Существует миф о том, что это растение расцветает в полночь и только на мгновение. Люди верили, что тот, кто найдет этот цветок, получит сверхъестественные способности — будет понимать язык животных и сможет управлять нечистой силой.

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