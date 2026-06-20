Как убрать резкий вкус лука: простой способ, который стоит знать

Маринованный лук можно подавать к шашлыку, добавлять в салаты и бутерброды

Сырой лук в салате или в других блюдах часто оказывается слишком навязчивым. Его резкий, едкий вкус перебивает остальные ингредиенты, а запах надолго остается после еды. Из-за этого многие просто исключают лук из рецепта, хотя именно он часто отвечает за глубину вкуса и сочность блюда.

Но отказываться от добавления лука не обязательно. Достаточно замариновать его. Этот простой прием смягчает вкус, убирает горечь и резкость, делая лук более нежным и приятным, при этом сохраняя его аромат и пользу.

Когда лук погружается в уксусный раствор, кислота смягчает резкий, "сырой" вкус, заменяя его кисло-сладким. При этом лук не теряет упругость, остается хрустящим и становится мягче на вкус.

Рецепт маринованного лука

Ингредиенты:

2 крупные красные луковицы

150 мл яблочного или винного уксуса (белый уксус слишком резкий)

100 мл теплой воды

1 столовая ложка сахара

1 чайная ложка морской соли

несколько горошин черного перца

лавровый лист или щепотка хлопьев чили по желанию.

Этапы приготовления:

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или кольцами — чем тоньше нарезка, тем быстрее он промаринуется. В банке или миске смешайте уксус, теплую воду, сахар и соль до полного растворения. Плотно уложите лук в маринад, добавьте специи так, чтобы лук был полностью покрыт жидкостью. Оставьте при комнатной температуре минимум на полчаса, а затем убирайте в холодильник.

Можно обойтись и без нагрева маринада — просто смешать все ингредиенты и сразу залить лук, хотя слегка теплая жидкость ускоряет процесс.

Куда добавлять маринованный лук

Маринованный лук идеально добавлять в блюда, где нужно "разбавить" тяжелый или жирный вкус. Кусочек жирной свиной грудинки или запеченной ноги станет легче на вкус именно благодаря такому луку. Его можно использовать вместо обычного лука в картофельном или овощном салате, а также добавлять в тартар из лосося или рыбу на гриле. А оставшимся маринадом можно заправлять овощные салаты.

Маринованный лук хранится в закрытой банке в холодильнике от двух до трех недель. Если хочется более насыщенного цвета, в банку можно добавить тонкий ломтик сырой свеклы.