Как убрать резкий вкус лука: простой способ, который стоит знать
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Маринованный лук можно подавать к шашлыку, добавлять в салаты и бутерброды
Сырой лук в салате или в других блюдах часто оказывается слишком навязчивым. Его резкий, едкий вкус перебивает остальные ингредиенты, а запах надолго остается после еды. Из-за этого многие просто исключают лук из рецепта, хотя именно он часто отвечает за глубину вкуса и сочность блюда.
Но отказываться от добавления лука не обязательно. Достаточно замариновать его. Этот простой прием смягчает вкус, убирает горечь и резкость, делая лук более нежным и приятным, при этом сохраняя его аромат и пользу.
Когда лук погружается в уксусный раствор, кислота смягчает резкий, "сырой" вкус, заменяя его кисло-сладким. При этом лук не теряет упругость, остается хрустящим и становится мягче на вкус.
Рецепт маринованного лука
Ингредиенты:
- 2 крупные красные луковицы
- 150 мл яблочного или винного уксуса (белый уксус слишком резкий)
- 100 мл теплой воды
- 1 столовая ложка сахара
- 1 чайная ложка морской соли
- несколько горошин черного перца
- лавровый лист или щепотка хлопьев чили по желанию.
Этапы приготовления:
- Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или кольцами — чем тоньше нарезка, тем быстрее он промаринуется.
- В банке или миске смешайте уксус, теплую воду, сахар и соль до полного растворения.
- Плотно уложите лук в маринад, добавьте специи так, чтобы лук был полностью покрыт жидкостью.
- Оставьте при комнатной температуре минимум на полчаса, а затем убирайте в холодильник.
Можно обойтись и без нагрева маринада — просто смешать все ингредиенты и сразу залить лук, хотя слегка теплая жидкость ускоряет процесс.
Куда добавлять маринованный лук
Маринованный лук идеально добавлять в блюда, где нужно "разбавить" тяжелый или жирный вкус. Кусочек жирной свиной грудинки или запеченной ноги станет легче на вкус именно благодаря такому луку. Его можно использовать вместо обычного лука в картофельном или овощном салате, а также добавлять в тартар из лосося или рыбу на гриле. А оставшимся маринадом можно заправлять овощные салаты.
Маринованный лук хранится в закрытой банке в холодильнике от двух до трех недель. Если хочется более насыщенного цвета, в банку можно добавить тонкий ломтик сырой свеклы.