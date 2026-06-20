Як прибрати різкий смак цибулі: простий спосіб, який варто знати

Мариновану цибулю можна подавати до шашлику, додавати в салати та бутерброди

Сира цибуля в салаті або в інших стравах часто виявляється занадто нав'язливою. Її різкий, їдкий смак перебиває інші інгредієнти, а замах надовго залишається після їжі. Через це багато хто просто виключає цибулю з рецепта, хоча саме вона часто відповідає за глибину смаку та соковитість страви.

Але відмовлятися від додавання цибулі не обов'язково. Досить замаринувати її. Цей простий прийом пом'якшує смак, прибирає гіркоту та різкість, роблячи цибулю ніжнішою та приємнішою, при цьому зберігаючи її аромат і користь.

Коли цибуля занурюється в оцтовий розчин, кислота пом'якшує різкий, "сирий" смак, замінюючи його кисло-солодким. При цьому цибуля не втрачає пружність, залишається хрусткою і стає м'якшою на смак.

Рецепт маринованої цибулі

Інгредієнти:

2 великі червоні цибулини

150 мл яблучного або винного оцту (білий оцет занадто різкий)

100 мл теплої води

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка морської солі

кілька горошин чорного перцю

лавровий лист або дрібка пластівців чилі за бажанням.

Етапи приготування:

Цибулю очистіть і наріжте тонкими півкільцями або кільцями — чим тонша нарізка, тим швидше вона промаринується. У банці або мисці змішайте оцет, теплу воду, цукор і сіль до повного розчинення. Щільно укладіть цибулю в маринад, додайте спеції так, щоб цибуля була повністю покрита рідиною. Залиште при кімнатній температурі мінімум на пів години, а потім прибирайте в холодильник.

Можна обійтися і без нагріву маринаду — просто змішати всі інгредієнти й відразу залити цибулю, хоча трохи тепла рідина прискорює процес.

Куди додавати мариновану цибулю

Мариновану цибулю ідеально додавати в страви, де потрібно "розбавити" важкий або жирний смак. Шматочок жирної свинячої грудинки або запеченої ноги стане легшим на смак саме завдяки такій цибулі. Її можна використовувати замість звичайної цибулі в картопляному або овочевому салаті, а також додавати в тартар із лосося або рибу на грилі. А маринадом, що залишився, можна заправляти овочеві салати.

Маринована цибуля зберігається в закритій банці в холодильнику від двох до трьох тижнів. Якщо хочеться більш насиченого кольору, в банку можна додавати тонкий скибочку сирого буряка.