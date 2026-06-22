Укр

Кухонные навесные шкафы уходят в прошлое: новое решение дает больше простора и упрощает уборку

Автор
Марина Бондаренко
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Какая альтернатива становится фаворитом
Какая альтернатива становится фаворитом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кухня с такой мебелью будет выглядеть дороже

Много лет кухню трудно было представить без навесных шкафов — в них хранили посуду, продукты и различные кухонные принадлежности. Однако в последнее время дизайнеры все чаще предлагают отказаться от подобных конструкций.

Им на замену приходят решения, которые делают кухню более просторной, светлой и удобной в использовании, а именно открытые полки. Об этом написали в "Oeste Geral".

На них размещают посуду, банки со специями, кухонные принадлежности и декоративные элементы, выполняющие одновременно практическую и эстетическую функции.

Также популярность набирают:

  • открытые полки для ежедневной посуды;
  • высокие вертикальные амбары;
  • кухонные острова с дополнительными местами для хранения;
  • многофункциональные стойки для приготовления пищи и скорых перекусов.

Почему этот тренд становится популярным

Главная причина – желание сделать кухню более просторной и удобной. Открытые конструкции зрительно увеличивают помещение и позволяют быстрее находить нужные вещи.

Кроме того, современная кухня все чаще становится местом для общения, а не только для приготовления пищи. Поэтому дизайнеры делают ставку на открытые просторы, которые легко интегрируются с другими зонами дома.

Какие преимущества имеет новый подход

Среди основных плюсов такого оформления:

  • больше света и пространства;
  • удобный доступ к кухонным принадлежностям;
  • современный и легкий облик интерьера;
  • лучшая интеграция кухни с гостиной;
  • возможность более эффективно использовать даже небольшие помещения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что классические индукционные плиты постепенно уступают место новому решению, которое помогает сэкономить пространство на кухне и значительно облегчает уборку.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Шкаф