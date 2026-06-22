Кухонные навесные шкафы уходят в прошлое: новое решение дает больше простора и упрощает уборку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кухня с такой мебелью будет выглядеть дороже
Много лет кухню трудно было представить без навесных шкафов — в них хранили посуду, продукты и различные кухонные принадлежности. Однако в последнее время дизайнеры все чаще предлагают отказаться от подобных конструкций.
Им на замену приходят решения, которые делают кухню более просторной, светлой и удобной в использовании, а именно открытые полки. Об этом написали в "Oeste Geral".
На них размещают посуду, банки со специями, кухонные принадлежности и декоративные элементы, выполняющие одновременно практическую и эстетическую функции.
Также популярность набирают:
- открытые полки для ежедневной посуды;
- высокие вертикальные амбары;
- кухонные острова с дополнительными местами для хранения;
- многофункциональные стойки для приготовления пищи и скорых перекусов.
Почему этот тренд становится популярным
Главная причина – желание сделать кухню более просторной и удобной. Открытые конструкции зрительно увеличивают помещение и позволяют быстрее находить нужные вещи.
Кроме того, современная кухня все чаще становится местом для общения, а не только для приготовления пищи. Поэтому дизайнеры делают ставку на открытые просторы, которые легко интегрируются с другими зонами дома.
Какие преимущества имеет новый подход
Среди основных плюсов такого оформления:
- больше света и пространства;
- удобный доступ к кухонным принадлежностям;
- современный и легкий облик интерьера;
- лучшая интеграция кухни с гостиной;
- возможность более эффективно использовать даже небольшие помещения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что классические индукционные плиты постепенно уступают место новому решению, которое помогает сэкономить пространство на кухне и значительно облегчает уборку.