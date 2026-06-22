Кухонные навесные шкафы уходят в прошлое: новое решение дает больше простора и упрощает уборку

Кухня с такой мебелью будет выглядеть дороже

Много лет кухню трудно было представить без навесных шкафов — в них хранили посуду, продукты и различные кухонные принадлежности. Однако в последнее время дизайнеры все чаще предлагают отказаться от подобных конструкций.

Им на замену приходят решения, которые делают кухню более просторной, светлой и удобной в использовании, а именно открытые полки. Об этом написали в "Oeste Geral".

На них размещают посуду, банки со специями, кухонные принадлежности и декоративные элементы, выполняющие одновременно практическую и эстетическую функции.

Также популярность набирают:

открытые полки для ежедневной посуды;

высокие вертикальные амбары;

кухонные острова с дополнительными местами для хранения;

многофункциональные стойки для приготовления пищи и скорых перекусов.

Почему этот тренд становится популярным

Главная причина – желание сделать кухню более просторной и удобной. Открытые конструкции зрительно увеличивают помещение и позволяют быстрее находить нужные вещи.

Кроме того, современная кухня все чаще становится местом для общения, а не только для приготовления пищи. Поэтому дизайнеры делают ставку на открытые просторы, которые легко интегрируются с другими зонами дома.

Какие преимущества имеет новый подход

Среди основных плюсов такого оформления:

больше света и пространства;

удобный доступ к кухонным принадлежностям;

современный и легкий облик интерьера;

лучшая интеграция кухни с гостиной;

возможность более эффективно использовать даже небольшие помещения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что классические индукционные плиты постепенно уступают место новому решению, которое помогает сэкономить пространство на кухне и значительно облегчает уборку.