Туалетной бумаги больше не будет? Какие системы обеспечивают лучшую гигиену и экономят деньги

Система стоит недешево, но со временем может стать выгодной

Еще недавно туалетная бумага казалась незаменимой, но сегодня ей всё чаще ищут альтернативу, которая обещает лучшую гигиену и меняет привычные бытовые привычки.

Одной из таких альтернатив стали умные туалетные системы со встроенным душем, активно используемые в странах Азии. Их принцип работы заключается в использовании тонкой струи теплой воды для очистки, после чего происходит автоматическая сушка, как написали в "los andes 142".

Пользователи таких устройств отмечают, что они обеспечивают более высокий уровень чистоты по сравнению с традиционными методами. Кроме того, отпадает необходимость в постоянном использовании бумаги, что делает этот вариант более экологичным.

Умный туалет со встроенным душем. Фото: Телеграф

Хотя установка подобных систем требует первоначальных затрат, в долгосрочной перспективе они могут оказаться выгодными благодаря экономии на расходных материалах. Современные модели также предлагают дополнительные функции – подогрев сиденья, автоматическую очистку и даже нейтрализацию запахов.

Напомним, ранее издание "Телеграф" писало, что кухонные шкафы постепенно выходят из моды – дизайнеры назвали неожиданную альтернативу этому привычному решению.