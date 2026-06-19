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Туалетной бумаги больше не будет? Какие системы обеспечивают лучшую гигиену и экономят деньги

Автор
Марина Бондаренко
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Это простое решение поможет сэкономить Новость обновлена 19 июня 2026, 08:54
Это простое решение поможет сэкономить. Фото Коллаж "Телеграфа"

Система стоит недешево, но со временем может стать выгодной

Еще недавно туалетная бумага казалась незаменимой, но сегодня ей всё чаще ищут альтернативу, которая обещает лучшую гигиену и меняет привычные бытовые привычки.

Одной из таких альтернатив стали умные туалетные системы со встроенным душем, активно используемые в странах Азии. Их принцип работы заключается в использовании тонкой струи теплой воды для очистки, после чего происходит автоматическая сушка, как написали в "los andes 142".

Пользователи таких устройств отмечают, что они обеспечивают более высокий уровень чистоты по сравнению с традиционными методами. Кроме того, отпадает необходимость в постоянном использовании бумаги, что делает этот вариант более экологичным.

Чем пользоваться вместо туалетной бумаги
Умный туалет со встроенным душем. Фото: Телеграф

Хотя установка подобных систем требует первоначальных затрат, в долгосрочной перспективе они могут оказаться выгодными благодаря экономии на расходных материалах. Современные модели также предлагают дополнительные функции – подогрев сиденья, автоматическую очистку и даже нейтрализацию запахов.

Напомним, ранее издание "Телеграф" писало, что кухонные шкафы постепенно выходят из моды – дизайнеры назвали неожиданную альтернативу этому привычному решению.

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#Ремонт #Туалет #Туалетная бумага