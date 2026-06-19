Туалеты дома могут исчезнуть: появилась система для самых ленивых

В Китае создали автономное устройство

Обычные туалеты могут постепенно уйти в прошлое, ведь новые технологии уже предлагают полностью автономные системы, которые сами подъезжают к человеку, работают и очищаются без участия человека.

Такое устройство показала китайская компания Yueban. Xiaoban – "умный" туалет на базе искусственного интеллекта, который может самостоятельно двигаться, избегать препятствий и даже очищаться после использования, как написали в "nlc".

Устройство создано прежде всего для людей с ограниченной мобильностью, которым трудно самостоятельно передвигаться.

Главная особенность Xiaoban – автономность. Благодаря системе 3D-датчиков и LiDAR, он может подъехать к пользователю, а после использования возвращается на базовую станцию для обслуживания.

Док-станция подключается к водопроводу и канализации и автоматически очищает резервуар. Внутри используется измельчающий механизм, предотвращающий засор системы.

После этого запускается цикл самоочистки: устройство обрабатывается водой под давлением и ультрафиолетом, что обеспечивает дезинфекцию. Также предусмотрена система фильтрации запахов с угольными фильтрами.

По данным производителя, Xiaoban уже продается в Китае примерно за 13 тысяч долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие современные системы обеспечивают лучшую гигиену и позволяют экономить средства вместо использования туалетной бумаги.