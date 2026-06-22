Кухонні навісні шафи відходять у минуле: нове рішення дає більше простору і спрощує прибирання

Кухня з такими меблями виглядатиме дорожче

Багато років кухню важко було уявити без навісних шаф — у них зберігали посуд, продукти та різне кухонне приладдя. Однак останнім часом дизайнери все частіше пропонують відмовитися від таких конструкцій.

Їм на заміну приходять рішення, які роблять кухню просторішою, світлішою та зручнішою у використанні, а саме відкриті полиці. Про це написали в "Oeste Geral".

На них розміщують посуд, банки зі спеціями, кухонне приладдя та декоративні елементи, які водночас виконують практичну й естетичну функції.

Також популярності набирають:

відкриті полиці для щоденного посуду;

високі вертикальні комори;

кухонні острови з додатковими місцями для зберігання;

багатофункціональні стійки для приготування їжі та швидких перекусів.

Чому цей тренд стає популярним

Головна причина — бажання зробити кухню більш просторою та зручною. Відкриті конструкції візуально збільшують приміщення і дозволяють швидше знаходити потрібні речі.

Крім того, сучасна кухня дедалі частіше стає місцем для спілкування, а не лише для приготування їжі. Саме тому дизайнери роблять ставку на відкриті простори, які легко інтегруються з іншими зонами будинку.

Які переваги має новий підхід

Серед основних плюсів такого оформлення:

більше світла та відчуття простору;

зручний доступ до кухонного приладдя;

сучасний і легкий вигляд інтер'єру;

краща інтеграція кухні з вітальнею;

можливість ефективніше використовувати навіть невеликі приміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що класичні індукційні плити поступово поступаються місцем новому рішенню, яке допомагає заощадити простір на кухні та значно полегшує прибирання.