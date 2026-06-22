Забытое украинское слово: что значит "жевріти" и когда его уместно употреблять

Это слово все равно удачно описывает и природное явление, и человеческие чувства.

В украинском языке есть немало красивых слов, которые все реже звучат в повседневном общении. Одно из них – "жевріти". Она имеет несколько значений и часто используется в художественной литературе для создания особой атмосферы.

Более подробно о том, как правильно его употреблять, расскажет "Телеграф".

Слово "жевріти" в первую очередь означает гореть слабым, тусклым огнем, тлеть без пламени или едва светиться. Например: "У печі ще жевріло кілька вуглинок" или "На обрії жевріли останні промені заходу сонця".

В то же время, это слово имеет и переносное значение. Им описывают чувства, надежды, воспоминания или мечты, которые не угасли до конца, но проявляются слабо и едва заметно. Например: "У ньому ще жевріла надія на зустріч" или "У серці жевріла образа".

Среди самых распространенных синонимов к слову "жевріти" — "тлеть", "чуть гореть", "мигать", "мерцать", "светиться", а в переносном смысле — "не угасать", "храниться", "едва ощущаться".

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