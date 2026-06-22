Забуте українське слово: що означає "жевріти" і коли його доречно вживати

Це слово однаково вдало описує і природне явище, і людські почуття

В українській мові є чимало красивих слів, які дедалі рідше звучать у повсякденному спілкуванні. Одне з них – "жевріти". Воно має кілька значень і часто використовується в художній літературі для створення особливої атмосфери.

Докладніше про те, як правильно його вживати, розповість "Телеграф".

Слово "жевріти" передусім означає горіти слабким, тьмяним вогнем, тліти без полум'я або ледве світитися. Наприклад: "У печі ще жевріло кілька вуглинок" або "На обрії жевріли останні промені заходу сонця".

Водночас це слово має і переносне значення. Ним описують почуття, надії, спогади чи мрії, які не згасли остаточно, але проявляються слабко й ледь помітно. Наприклад: "У ньому ще жевріла надія на зустріч" або "У серці жевріла образа".

Серед найпоширеніших синонімів до слова "жевріти" – "тліти", "ледь горіти", "блимати", "мерехтіти", "світитися", а в переносному значенні – "не згасати", "зберігатися", "ледве відчуватися".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, звідки взялося слово "пательня". Ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся його справжнє походження.