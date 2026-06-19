Откуда взялось слово "пательня": вы удивитесь, когда узнаете его истинное происхождение

Его происхождение берет начало с латинского языка

Слово "пательня", которое сегодня часто встречается в быту вместо привычного "сковорода", имеет гораздо более древнее и интересное происхождение, чем может показаться. Его история прослеживается не только через различные языки Европы, но даже восходит к временам Древнего Рима.

Как рассказывает издание "Телеграф", "пательня" происходит от латинского patella (миска, тарелка, чаша), перешло через польское patelnia и закрепилось в украинском языке, особенно в западных и центральных регионах.

Интересно, что в разных языках существуют родственные варианты: французский poêle и итальянский padella имеют те же латинские корни. То есть, это не уникальное украинское слово, а часть великой языковой европейской истории.

Откуда взялось слово "пательня". Фото: edimdoma

Слово "сковорода" имеет совсем другое происхождение. Оно праславянское и связано со звуками при жарке — шварканьем и жаром. Именно поэтому она ближе к описанию процесса приготовления, а не формы посуды.

Сегодня "пательня" снова активно возвращается в обиход, постепенно вытесняя кальки и русизмы, и становится частью живого современного украинского языка.

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