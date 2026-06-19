Эту кальку в украинском языке можно заменить одной фразой: вы слышите это каждый день

Словом может заменить сразу несколько громоздких выражений

Филологи призывают украинцев отказываться от распространенных калек из русского в пользу естественных украинских соответствий. Одной из самых частых ошибок в бытовом общении является выражение "як можна швидше".

"Телеграф", ссылаясь на языковеда Адама Диденко, расскажет, как правильно передавать на украинском значение "очень быстро".

По словам специалиста, в повседневной речи нередко можно услышать изречения "як можна швидше", "самим ближчим часом", "чим можна швидше", "в найкоротший термін" или "з найбільшою швидкістю".

Однако все эти конструкции лишние и неестественные для украинского языка. В то же время языковед советует использовать одно меткое слово — "якнайшвидше". Оно коротко и точно передает нужное содержание без перегрузки предложения.

Например, вместо фразы "Надішліть документи як можна швидше" более естественно сказать: "Надішліть документи якнайшвидше". Аналогично можно заменять и другие аналогичные конструкции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к незнакомцам на украинском.