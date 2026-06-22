Почему в одних областях "АТБ" крутые, а в других откровенно "убитые". Есть простой ответ

Сейчас магазины сети есть во всех регионах

Супермаркеты "АТБ" могут сильно отличаться в зависимости от региона. Например, в Киеве и в западных областях часто можно встретить менее современные по дизайну магазины, тогда как на Днепропетровщине они обычно выглядят гораздо лучше.

"Телеграф" поинтересовался в чем причина. Первые магазины сети открылись на базе нескольких советских гастрономов в городе Днепр. В 1998 году магазины начали работать под современным названием "АТБ" (сокращение названия АгроТехБизнес).

Сеть быстро расширялась, открывая новые супермаркеты в разных регионах. Хотя сейчас сеть "АТБ" присутствует во всех регионах Украины, именно Днепропетровщина остается регионом с наиболее современными магазинами, часто с инновационным дизайном.

В то же время, в Киеве и западных областях, куда сеть пришла позже, супермаркеты нередко могут иметь устаревший дизайн. В то время как на "материнской" Днепропетровщине сеть развивается быстрее, в других регионах это происходит медленнее.

"Синие" "АТБ" обычно открыты давно и существенно "потрепаны" временем. Фото: Facebook

Однако сеть продолжает увеличивать количество супермаркетов и везде, где открываются новые магазины, они выглядят современно и стильно. А вот о старых "АТБшках" не всегда можно это сказать.

Отличается ли товар и цены в "черных" и "синих" "АТБ"

Как известно, ранее у "АТБ" был синий дизайн, а с 2017 года сеть начала переходить на черные и серые цвета. Новые магазины обычно имеют большую площадь и, соответственно, более широкий ассортимент товаров. Например, отделы со свежей выпечкой, кофемашины и автоматы со свежевыжатыми соками.

Однако цены в"синих" и "черных" "АТБ" одинаковые. Стоимость товаров не зависит от дизайна магазина, однако может отличаться в зависимости от региона.

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