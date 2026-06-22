Названо заповітну цифру: якою має бути черга в "АТБ", щоб відкрилася додаткова каса

Покупці можуть не витрачати час на тривале очікування

Довгі черги — найпоширеніша проблема клієнтів супермаркетів у години пік. Однак, як виявилося, у "АТБ" існує правило, коли необхідно відкривати додаткову касу.

Про це у коментарі " Телеграфу " розповів співробітник підтримки "АТБ". За його словами, за внутрішнім регламентом мережі, нова каса відкривається, якщо черга перевищує 5 осіб.

Таким чином, знаючи це правило, покупці можуть не витрачати час на довге очікування (якщо персонал має таку можливість). Досить ввічливо нагадати персоналу або адміністратору про внутрішній стандарт мережі, щоб процес покупок став комфортнішим і швидшим для всіх.

Каси в АТБ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому відмінності між "синіми" та "чорними" "АТБ". Хоча на перший погляд здається, що різниця лише в кольорі фасаду, насправді між ними є кілька основних особливостей.

Також раніше "Телеграф" розповідав про звичку покупців, яку касир "АТБ" назвав найбільш дратівливою під час роботи. Вона трапляється досить часто.