Вещи из камер хранения в "АТБ" просто выбрасывают? Может ли магазин "чистить" ячейки без ведома покупателей

В сети уже ответили на наболевший вопрос

Иногда покупатели в камерах хранения магазинов "АТБ" могут оставлять вещи на долгий период. И бывают случаи, когда сеть их утилизирует, тогда возникает вопрос — законно ли это и кто будет нести ответственность за имущество.

Похожая ситуация произошла с украинкой, которая обратилась к юристам на ресурсе "Юристи.UA", чтобы получить совет. Оказалось, что женщина оставила свои вещи в камере хранения примерно на 7-9 дней, а когда вернулась — их уже не было. По словам работников магазина, имущество якобы утилизировали.

Женщина рассказала, что среди вещей были рюкзак, спортивная одежда, кроссовки и другое личное снаряжение. Украинка обратилась к юристам, чтобы понять, законно ли действовал магазин.

Что говорят в "АТБ"

"Телеграф" обратился к работнику сети, чтобы выяснить, почему магазин выбрасывает вещи покупателей. Оказалось, что иногда охрана, которая этим занимается, не имеет выбора. Ведь когда все ячейки заняты, покупатели начинают возмущаться, и уже ночью, когда магазин закрыт, дежурные работники проверяют ячейки.

"Мы не делаем это ежедневно. Но есть какая-то периодичность. Вообще, покупатели должны понимать, что, во-первых, вещи в "АТБ" в камерах хранения можно оставлять только на время покупок, а во-вторых — ответственность за содержимое ячеек магазин не несет. Это написано черным по белому у самой зоны хранения вещей", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что магазины часто проходят различные проверки, которые заставляют персонал выводить все в идеал, чтобы не получить плохие результаты. Поэтому иногда ячейки "чистят" именно перед проверками.

Камеры хранения "АТБ"

Что говорят юристы

По словам юриста Вячеслава Кирды, когда люди оставляют вещи в камере хранения, они фактически заключают договор хранения. В таком случае магазин отвечает за имущество, принятое на хранение. Даже если во внутренних правилах предусмотрены ограниченные сроки или что магазин не несет ответственность, просто выбросить вещи без официальной процедуры и документов нельзя.

"Устные объяснения работников об утилизации не являются доказательством правомерности таких действий. Процесс списания или уничтожения имущества должен быть оформлен документально", — говорит Кирда.

Он советует обратиться в администрацию с письменным запросом и потребовать пояснения, подтверждающие документы, а также компенсацию стоимости вещей. Если ответ не будет получен, покупатель имеет право обратиться в контролирующие органы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле в "АТБ" распродают мороженое за полцены.