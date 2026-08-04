В самом дорогом городе Украины сдают квартиру за копейки, но с нюансом (фото)

Несмотря на доступную цену, жилье имеет скромную площадь и далеко не новый ремонт

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В самом дорогом городе по стоимости жилья – Ужгороде – можно орендовать микроквартиру за 6000 грн. К тому же предлагают бонус – возможность регистрации. Вот только условия весьма специфичны.

Такое объявление появилось на OLХ. В аренду предлагают квартиру-гостинку, которая к тому же студия, площадью 20 м² в двухэтажном кирпичном доме в Ужгороде. Жилье расположено на втором, последнем этаже. Такая низкая стоимость, 6000 грн, для Ужгорода – странность, но и условия не "лакшери".

Фото не очень красноречивые – дешевая аренда в Ужгороде/ Скриншот

Условия проживания в съемной квартире/ Скриншот

Квартира имеет одну комнату, совмещенную с кухонной зоной, отдельной спальни нет. Площадь кухни составляет около 5 м2. Санузел смежный, установлена ванна. Ремонт по имеющимся фото оценить сложно, хотя видно – он далеко не новый. Однако, по словам автора объявления, квартира находится в жилом состоянии.

Фото части квартиры/ Скриншот

Жилье может быть не оборудовано газом: указана электроплита, индивидуальное отопление электрическое. Среди преимуществ – подключенное резервное питание и работающий интернет во время блэкаутов, а также аккумуляторное освещение, о котором упоминает владелец в описании.

Арендодатель также разрешает проживание с котом или небольшой собакой до 10 кг, что является преимуществом. Дополнительно отмечена возможность заключения официального договора и временной регистрации места жительства на шесть месяцев за отдельную плату.

Ужгород — город дорогой аренды

Заметим, медиана цен на аренду жилья в Ужгороде — 22,5 тысяч за однокомнатную квартиру. Это самая высокая цена в Украине. На втором месте по стоимости Львов — 21 тысяч грн, третье место делят Киев и Ивано-Франковск, 18 тысяч гривен.

Цена аренды однокомнатной квартиры в Украине/Скриншот из отчета ЛУН

Ранее "Телеграф" рассказывал о подобном предложении во Львове. Особенность той квартиры – раздельный санузел в разных местах за пределами дома.