В самом дорогом городе Украины сдают квартиру за копейки, но с нюансом (фото)
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Несмотря на доступную цену, жилье имеет скромную площадь и далеко не новый ремонт
В самом дорогом городе по стоимости жилья – Ужгороде – можно орендовать микроквартиру за 6000 грн. К тому же предлагают бонус – возможность регистрации. Вот только условия весьма специфичны.
Такое объявление появилось на OLХ. В аренду предлагают квартиру-гостинку, которая к тому же студия, площадью 20 м² в двухэтажном кирпичном доме в Ужгороде. Жилье расположено на втором, последнем этаже. Такая низкая стоимость, 6000 грн, для Ужгорода – странность, но и условия не "лакшери".
Квартира имеет одну комнату, совмещенную с кухонной зоной, отдельной спальни нет. Площадь кухни составляет около 5 м2. Санузел смежный, установлена ванна. Ремонт по имеющимся фото оценить сложно, хотя видно – он далеко не новый. Однако, по словам автора объявления, квартира находится в жилом состоянии.
Жилье может быть не оборудовано газом: указана электроплита, индивидуальное отопление электрическое. Среди преимуществ – подключенное резервное питание и работающий интернет во время блэкаутов, а также аккумуляторное освещение, о котором упоминает владелец в описании.
Арендодатель также разрешает проживание с котом или небольшой собакой до 10 кг, что является преимуществом. Дополнительно отмечена возможность заключения официального договора и временной регистрации места жительства на шесть месяцев за отдельную плату.
Ужгород — город дорогой аренды
Заметим, медиана цен на аренду жилья в Ужгороде — 22,5 тысяч за однокомнатную квартиру. Это самая высокая цена в Украине. На втором месте по стоимости Львов — 21 тысяч грн, третье место делят Киев и Ивано-Франковск, 18 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал о подобном предложении во Львове. Особенность той квартиры – раздельный санузел в разных местах за пределами дома.