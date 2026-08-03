Слушала русскую музыку и ругалась на пляже: как озорницу наказал суд

Женщине не удалось избежать ответственности за свое поведение

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В Черкасской области женщина поплатилась за то, что слушала русскоязычную музыку, использовала нецензурную брань и нарушала общественный порядок на пляже.

Более подробно о том, какой приговор вынес суд за такое поведение, расскажет "Телеграф".

Инцидент произошел 30 июня 2026 года около 16:00 у пруда "Скарбовий" в селе Матусов. Согласно материалам дела, отдыхающая громко включала музыку на русском языке и нецензурно высказывалась в адрес находившихся рядом людей.

Из-за ее поведения на место вызвали правоохранителей. Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Решение суда

Во время рассмотрения дела нарушительница дважды не явилась в суд. Как отмечено в постановлении, она пыталась затянуть процесс, надеясь, что истекут сроки привлечения к административной ответственности.

Постановления о ее принудительном поводе полиции выполнить не удалось, поскольку женщина отсутствовала по месту жительства и скрывалась. Впрочем, судья обратил внимание, что такое поведение свидетельствует об умышленном затягивании судебного разбирательства.

Суд решил рассмотреть дело без присутствия правонарушительницы, чтобы не допустить ухода от ответственности. В результате она была признана виновной в мелком хулиганстве. Ей назначен штраф в размере 85 гривен, который должен быть уплачен в государственный бюджет. Кроме того, она должна уплатить 665,60 грн судебного сбора.

В документе также указано, что если штраф не будет уплачен добровольно в течение 15 дней с момента получения постановления, во время принудительного исполнения его размер удвоится до 170 гривен.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", не только Приходько с ее "киевским русским": какие украинские селебриты до сих пор не перешли на украинский.