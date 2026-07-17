Дворники в Украине получают больше молодых учителей: раскрыты реальные цифры зарплат

Оклад молодого педагога даже после роста не дотянул до уровня других профессий

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Средняя заработная плата дворника в Украине оказалась выше, чем у молодых учителей. Разрыв между доходами двух профессий остается значительным.

Об этом свидетельствуют данные сайта Work.ua. По информации сервиса, в июле 2026 года средняя зарплата дворника в Украине составляет примерно 16 500 гривен. Это на 15% больше, чем в прошлом году, когда за ту же самую работу предлагали 14 300 гривен.

За этот же период времени средняя зарплата, например, молодого учителя, по словам главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака, выросла в целых два раза. Но, несмотря на это, составляет около 12-13 тысяч гривен. В прошлом году оклад молодого педагога составлял около 6300 – 6400 гривен.

Зарплата дворника в Украине

Что с повышением зарплат учителей

Важно напомнить, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее существенный рост оплаты труда для педагогических и научно педагогических работников. С 1 января 2026 года должностные оклады учителей, преподавателей и воспитателей увеличились на 30%, а с 1 сентября вырастут еще на 20%.

Дополнительно на итоговую сумму повлияло увеличение так называемой "учительской тысячи" — теперь эта доплата выросла до 2 тысяч гривен для всех педагогов и до 4 тысяч гривен для тех, кто работает в очном формате на прифронтовых территориях (указаны суммы после уплаты налогов).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что работа в супермаркетах "АТБ" и "Сільпо" стала более выгодной. В ряде городов кассирам и продавцам-консультантам предлагают зарплату более 40 тысяч гривен в месяц.