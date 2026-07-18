Огромная змея испугала украинцев на пляже: как отличить водяного ужа от гадюки за секунду (фото)

Пользователи в сети быстро вычислили героя видео

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На одесском пляже заметили огромную змею. Она испугала отдыхающих своим видом, однако, как оказалось, рептилия была безобидной.

Видео со змеей распространилось по местным Telegram-каналам. По их данным, неожиданная встреча отдыхающих с дикой природой произошла на пляже в Аркадии. Чешуйчатая ползала между скал и изрядно напугал окружающих.

Однако пользователи в сети быстро вычислили героя видео. Им оказался водяной уж. Это также подтвердил и искусственный интеллект, который добавил, что таких змей ошибочно путают с гадюками.

"На фото — водяной уж, которого в народе очень часто ошибочно и незаслуженно называют "шахматной гадюкой". Это абсолютно безобидная, неядовитая и неагрессивная змея, которая просто обожает воду (в отличие от настоящих гадюк) и питается мелкой рыбой", — объяснил ИИ.

Справка: Водяной уж (Natrix tessellata) — вид змей из рода настоящие ужи семейства ужеобразные, распространённый в Южной Европе и в Передней и Центральной Азии. Обитает вблизи водоёмов, где охотится на рыб и земноводных. Это крупная змея длиной тела до 140 см. Хвост короче тела примерно в 5—6 раз. Наиболее обычные размеры половозрелых особей — до 80 см у самцов и 98 см у самок. Голова уплощённая, с заострённой мордой.

Как отличить ужа от гадюки

Ранее герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак в комментарии "Телеграфу" объяснял, что отличить гадюку от ужа у водоема проще. Если пресмыкающееся находится в воде, это почти стопроцентно уж, который не наносит человеку вреда.

"Еще водяной уж имеет характерную оливковую окраску тела и пятна на теле, такой как шахматный узор. Поэтому его ошибочно называют, особенно в южных областях, шахматной гадюкой", — отметил герпетолог.

Как отличить ужа от гадюки. Инфографика "Телеграф", созданная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области прямо во дворе у людей ползала самка змеи медянки.