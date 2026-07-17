Игорь Клименко получил новую должность при президенте: кем его назначил Зеленский

Соответствующий указ о назначении уже готовится

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко. В дальнейшем он продолжит работать в сфере защиты нашего государства и людей.

Об этом Зеленский сообщает в своем Telegram-канале в пятницу, 17 июля. По его словам, Клименко была предложена новая должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

"Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать в Украине в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Игорь Клименко. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Соответствующий указ о назначении уже готовится. Президент подчеркнул, что одной из ключевых задач нового руководителя станет обеспечение эффективной координации между всеми структурами сектора безопасности и обороны.

"Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленное время. Правительство Украины, наши силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения определенных государственных целей. Отдельный приоритет – это координация оборонных производств. Спасибо за службу Украине!", — пишет он.

Игорь Клименко — что о нем известно

Родился 25 октября 1972 года в Киеве. Высшее образование получил в Харьковском военном университете. В 2014 окончил ставший магистром по "Правоведению" в Днепропетровском университете внутренних дел. В июне 2019 года получил научную степень доктора психологических наук.

Свой профессиональный путь начал со службы в должности начальника расчета ракетной бригады (с 1994 по 1997 годы). С 1998 по 2004 год проходил службу в органах внутренних дел на должностях психолога, начальника отделения центра практической психологии МВД в Харьковской обл., начальника центра практической психологии департамента кадрового обеспечения.

С 2011 года находился на должностях заместителя, начальника управления инспекции по личному составу ГКЗ МВД Украины.

С декабря 2011 по март 2014 — начальник управления профессиональной подготовки и образования ГКЗ МВД Украины.

В октябре 2013 года получил научную степень кандидата психологических наук по специальности "Юридическая психология".

С 2014 – заместитель начальника Департамента кадрового обеспечения.

Игорь Клименко

Также Клименко вел миротворческую деятельность в Косово. Так, с марта по июнь 2002 г. он проходил службу в составе оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Кроме этого, он в 2014 году принимал участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью Защитнику Отечества.

С началом полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Клименко, как и его подчиненные, работал без выходных, а ежедневные планировки начинались с подсчета погибших и раненых, рассказывал Клименко "Forbes".

Игорь Клименко

18 января 2023 года, после гибели Дениса Монастырского при крушении вертолёта, Клименко был назначен заместителем Министра внутренних дел и исполняющим обязанности министра. 7 февраля того же года он стал министром внутренних дел.

16 июля 2025 года правительство Дениса Шмыгаля было отправлено в отставку. 17 июля 2025 года стало известно, что в новом правительстве Юлии Свириденко, министр Клименко сохранил свою должность..

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны. Однако, как стало известно, он отказался от должности.