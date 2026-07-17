Снеговик с грибами 18+: в "Сильпо" продают загадочный десерт "Пан Напас" за смешные деньги (фото)

Новинка с экстрактом ежевика гребенчатого вызвала оживленное обсуждение в соцсетях

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В сети супермаркетов "Сільпо" появился необычный десерт с отметкой 18+, уже ставший предметом активного обсуждения в соцсетях. Покупателей удивили сразу несколько деталей: состав пирожных, рекомендации по возрасту потребителей и его зимний дизайн среди июля.

"Телеграф" изучил отзывы в сети и выяснил, что это за десерт.

Речь идет о лимитированной серии пирожных "Пан Напас". Десерт выполнен в форме карикатурного снеговика, а внутри содержит нежное суфле, начинку из смородины и экстракт ежевика гребенчатого.

Вид у этого десерта специфический

За упаковку весом 110 грамм просят 54,99 гривны. На рекламном буклете производитель отмечает, что продукт не рекомендуется употреблять лицам младше 18 лет, беременным женщинам и людям с аутоиммунными заболеваниями.

Фуд-блогерша natalka.tsar, которой удалось приобрести новинку, рассказала, что во время покупки у нее никто не попросил документов, подтверждающих возраст. Это свидетельствует о том, что отметка 18+ носит рекомендательный характер и не является юридическим запретом на продажу несовершеннолетним.

Осторожно – видео содержит нецензурную лексику:

В соцсетях пользователи также обратили внимание на то, что десерт в виде снеговика продается в середине лета. Многие шутят, что новогоднее настроение в магазинах наступило гораздо раньше, чем ожидалось.

В то же время многие комментаторы предполагают, что спрос на новинку высок, ведь найти ее в продаже оказалось непросто.

Внутри – смородиновый джем

Те, кто уже отведал "Пана Напаса", отмечают, что никакого эффекта опьянения, эйфории или расслабления десерт не вызывает. По отзывам, это обычное суфле со смородиновой начинкой, а необычный интерес к нему связан прежде всего с маркетинговой концепцией и составом.

Из особых эффектов – только сытость

Что такое ежевик гребенчатый

Ежовик гребенчатый ( Hericium erinaceus ) — это съедобный гриб, который широко используется в странах Азии как пищевой продукт и ингредиент биологически активных добавок. Ему приписывают потенциальное положительное влияние на работу нервной системы и когнитивные функции, однако научные исследования по его эффективности еще продолжаются.

Поэтому производители продуктов с его экстрактом нередко рекомендуют воздержаться от их употребления детям, беременным женщинам и людям с определенными заболеваниями без консультации врача.

Ежовик гребенчатый

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", "Сільпо" травит людей селедкой со странным сроком годности: что говорят в сети.