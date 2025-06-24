С праздником Ивана Купала 2025! Самые красивые открытки и картинки на праздник 23 июня

Поздравьте родных и близких со светлым праздником

Ивана Купала — ночь, когда природа дышит магией и обаянием. По новому стилю он отмечается в ночь с 23 на 24 июня. Это замечательный праздник, когда девушки гадают, чтобы узнать свою судьбу. Также этот день полон народных традиций.

Это хорошая возможность поздравить родных и близких с этим праздником и напомнить им, как сильно вы их любите. Скажите им теплые слова и пожелайте добра, здоровья и мира в праздник Ивана Купала.

В этот день девочки плетут венки из полевых цветов и пускают их на воду. Также загадывают желание обрести свою любовь. В то время юноши, по традициям, ищут цветок папоротника, который по легендам приносит счастье тому, кто его находит.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки, чтобы вы могли поздравить родных. Яркая открытка точно поднимет настроение близкому человеку и зарядит его позитивом на целый день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июне 2025 года. Мы подготовили для вас календарь важных событий первого месяца этим летом.