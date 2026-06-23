Добавляете это в воду — и дом пахнет уютом: неожиданный секрет идеальной уборки

Корица не только наполнит дом приятным ароматом, но и поможет сделать его чище

После уборки с магазинными средствами в доме часто остается не свежесть, а запах химии. При этом есть простой и дешевый способ сделать полы чистыми и наполнить комнаты приятным ароматом. Достаточно добавить в ведро с водой корицу.

Об этом неожиданном лайфхаке для уборки рассказали авторы сербского портала Superzena, обратив внимание на свойства обычной специи, которая есть почти на каждой кухне.

Почему стоит использовать корицу для уборки

Дело не только в приятном запахе. Корица содержит эфирные масла с природными антибактериальными свойствами. При контакте с водой эти вещества переходят в раствор и при мытье пола способны уничтожать десятки видов бактерий. Дополнительный плюс — мягкость по отношению к покрытиям.

Как приготовить раствор для мытья пола

Есть три варианта использования корицы для уборки. Выбирайте по тому, что есть под рукой:

Молотая корица. Просто добавьте чайную ложку специи прямо в ведро с тёплой водой и перемешайте.

Просто добавьте чайную ложку специи прямо в ведро с тёплой водой и перемешайте. Палочки корицы. Вскипятите воду с несколькими палочками, дайте немного остыть и вылейте в ведро для мытья пола.

Вскипятите воду с несколькими палочками, дайте немного остыть и вылейте в ведро для мытья пола. Эфирное масло корицы. Для самого выраженного аромата добавьте около 20 капель масла в ведро воды. Этот вариант дает более сильный аромат, который держится дольше всего.

Корица. Фото: Pinterest

После этого мойте пол как обычно и дайте ему высохнуть естественным путём. Специалисты советуют не злоупотреблять таким методом. Раз в неделю вполне достаточно, чтобы поддерживать чистоту и аромат без риска для покрытия.

А если хочется почувствовать аромат корицы чаще, не обязательно мыть пол каждый день. Достаточно насыпать молотую корицу в мешок для пылесоса. Тогда во время уборки тёплый запах будет распространяться по комнате. Но важно при этом использовать небольшое количество специи, чтобы она не забила мешок и не навредила технике.

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